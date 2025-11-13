Η ELPEDISON μετονομάζεται σε Enerwave - Νέα εποχή για την HELLENiQ ENERGY

Μια νέα εποχή στον τομέα της ενέργειας σηματοδοτεί η HELLENiQ ENERGY, παρουσιάζοντας τη νέα εταιρική ταυτότητα της ELPEDISON, η οποία μετονομάζεται πλέον σε Enerwave, μετά την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η επίσημη παρουσίαση της Enerwave πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηματικού, θεσμικού και ενεργειακού κόσμου, καθώς και στελεχών και συνεργατών της HELLENiQ ENERGY. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν το νέο όνομα, η εταιρική ταυτότητα και το όραμα της εταιρείας, που φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Με όραμα την παροχή πρωτοποριακών και βιώσιμων ενεργειακών λύσεων, η Enerwave, ως μέλος ενός από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ενεργειακούς ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στοχεύει να αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Enerwave σε εκπροσώπους του πολιτικού, επιχειρηματικού, θεσμικού και ενεργειακού κλάδου, δημοσιογράφους, συνεργάτες και στελέχη του Ομίλου

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY και επικεφαλής του τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων, Γιώργος Αλεξόπουλος, αναφέρθηκε στις προοπτικές που ανοίγει η νέα εταιρική ταυτότητα, επισημαίνοντας ότι η Enerwave θα αξιοποιήσει το δυναμικό των υπαρχουσών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, την τεχνογνωσία της και τη θέση της στην αγορά. Παράλληλα, θα ενισχύσει τις συνέργειες με τις επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας και προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στις βιομηχανικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enerwave, Γιώργος Μίχος, υπογράμμισε ότι η νέα εταιρεία θα αξιοποιήσει τις πολλαπλές συνέργειες με την ΕΚΟ και τις άλλες θυγατρικές του Ομίλου, ενισχύοντας έτσι την πρόσβαση της Enerwave σε ευρύ πελατολόγιο και διαφοροποιημένα προϊόντα. Στόχος είναι η προσφορά ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταναλωτών.

Από αριστερά, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, ο CEO κ. Ανδρέας Σιάμισιης και ο κ. Γιώργος Μίχος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enerwave

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η πορεία της ELPEDISON τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και η στρατηγική μετεξέλιξης της HELLENiQ ENERGY σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο, μέσα από τις θυγατρικές της εταιρείες στους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θετική αναπτυξιακή πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος μετασχηματισμού Vision 2025, που οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου τόσο στην αγορά όσο και για τους μετόχους του.

H δημοσιογράφος και συντονίστρια της εκδήλωσης Δήμητρα Μακρυγιάννη με τη Διοίκηση του Ομίλου

«Καλωσορίζουμε την Enerwave στην οικογένεια της HELLENiQ ENERGY. Με τη δημιουργία της, ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία το στρατηγικό μας σχέδιο μετασχηματισμού, Vision 2025. Η νέα ονομασία και ταυτότητα αποτελούν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής εταιρείας στον χώρο της ενέργειας, που θα βρίσκεται κοντά στον σύγχρονο πελάτη και θα δημιουργεί αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Όπως καταφέραμε να αναπτύξουμε την HELLENiQ ENERGY ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ενεργειακή αγορά της περιοχής μας, έτσι και η Enerwave ξεκινά τη δική της πορεία ως ο νέος, ισχυρός μας πυλώνας στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης.