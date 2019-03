Mediterranean College - 39η Τελετή Αποφοίτησης

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν οι Τελετές Αποφοίτησης της Τάξης του 2018 του Mediterranean College στην Αθήνα, την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος και στην Θεσσαλονίκη, την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στο Porto Palace Hotel & Conference Center, με κοινό θεματικό άξονα των εκδηλώσεων την «Ολιστική Εκπαίδευση: Η Παιδεία ως Τέχνη».

Παρουσία του Ιδρυτή & Επίτιμου Προέδρου του Mediterranean College, Καθηγητή & Συγγραφέα, κ. Σοφοκλή Ξυνή και των μελών της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης του Κολλεγίου απονεμήθηκαν πτυχία και διπλώματα Bachelor’s, Master’s, Higher National Diplomas και τίτλοι επαγγελματικής εξειδίκευσης Professional/ Executive Diplomas στους συνολικά 445 απόφοιτους των σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Τουρισμού & Φιλοξενίας, Μηχανικών και Επαγγελμάτων Υγείας του Mediterranean College και του Mediterranean Professional Studies, οι οποίοι θα είναι πλέον πτυχιούχοι, κορυφαίων πανεπιστημίων και κάτοχοι διπλωμάτων από φορείς πιστοποίησης παγκοσμίου φήμης, έχοντας αποκομίσει όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην απαιτητική αγορά εργασίας.

Εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων παρευρέθησαν στις εκδηλώσεις: Στην τελετή της Αθήνας, η Pro Vice-Chancellor, External Affairs του University Of Derby, Professor Judith Lamie, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό στους απόφοιτους, ο Pro-Vice Chancellor / Dean, College of Art, Humanities & Education, Professor Keith McLay του University of Derby και η Head of Health Professions, του Manchester Metropolitan University, Dr Julie Wright, ενώ την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης τίμησε με την παρουσία του ο Head of International του University of Derby, Mr. Richard Side.

Ακαδημαϊκές υποτροφίες απονεμήθηκαν στους αριστεύσαντες και ειδικές βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε καθηγητές και φοιτητές που ξεχώρισαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

«Είναι ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ της Παιδείας και των εκπαιδευτικών φορέων, να μην περιορίζονται στη μετάδοση στείρων γνώσεων και στην ανάπτυξη μετρήσιμων δεξιοτήτων, αλλά να συμβάλουν στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, κοινωνικά ενεργών πολιτών, με κριτική σκέψη, έτοιμων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα συναντήσουν αργότερα στη ζωή τους...» αναφέρθηκε-μεταξύ άλλων- στον χαιρετισμό του, ο Ιδρυτής & Επίτιμος Πρόεδρος του Mediterranean College, Καθηγητής-Συγγραφέας, κ. Σοφοκλής Ξυνής.

Ως τον «ουσιαστικότερο παράγοντα διάπλασης ενάρετων ανθρώπων» χαρακτήρισε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, την Ολιστική Παιδεία ο επίσημος προσκεκλημένος της Τελετής στην Αθήνα, Aντιστράτηγος ε.α. & τ. ∆ιοικητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, κ. Δημήτριος Μπάκας.

Key Note Speaker στην 39η Τελετή Αποφοίτησης στην Θεσσαλονίκη ήταν η Δρ. Μαριάννα Βιλδιρίδη-Χατζητόλιου, Ιδρύτρια & Διευθύντρια της "Σύγχρονης Μοντεσσοριανής Εκπαίδευσης-Μαριάννα Βιλδιρίδη" τ. Πρόεδρος Δ.Σ. Λαογραφικού-Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας -Θράκης.

Τιμητική βράβευση απονεμήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την προώθηση Καλλιτεχνικών & άλλων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, Δόκτωρος Γιώργου Τσιάμη.

Την 39η Τελετή Αποφοίτησης του Mediterranean College σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη τίμησαν με την παρουσία τους κορυφαίοι επαγγελματίες, εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι του Αθλητισμού.

Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της 39ης Τελετής Αποφοίτησης στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των Education Awards 2018, μέσα από την οποία αναδείχθηκαν και βραβεύθηκαν οι 10 καλύτεροι φοιτητές και απόφοιτοι ιδιωτικών Κολλεγίων, Δημόσιων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σε ισάριθμες κατηγορίες βραβείων. Εκπρόσωποι μεγάλων εταιριών (Intracom-Telecom, Δίκτυο Καταστημάτων Γερμανός, Όμιλος Aldemar Resorts, Laurel International Management, Technava S.A., Wurth Hellas S.A., Agrino, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Άλμα-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων, Φιλοκτήτης-Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) στήριξαν για μια ακόμη φορά την πρωτοβουλία του 1ου Ιδιωτικού Αγγλόφωνου Κολλεγίου της Ελλάδας για επιβράβευση και ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων της χώρας μας, δίνοντας το «παρών» για την απονομή των ραντεβού εργασίας στους μεγάλους νικητές.

Δείτε το Official Video της Τελετής στην Αθήνα:

