1ο webinar του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου: Ευκαιρίες & προκλήσεις μετά τον Covid-19

Τίτλος του είναι: «Ελληνοκινεζικές σχέσεις - Ευκαιρίες & προκλήσεις μετά τον Covid-19».

Στις 5 Ιουνίου 2020 είναι επίσης η επέτειος των 48 ετών από την ίδρυση των Διπλωματικών σχέσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μια επέτειος που σηματοδοτεί το παρελθόν, το παρών και το μέλλον των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Κίνας, αναλύοντας την επόμενη μέρα.

Κεντρική ομιλήτρια στο 1st HCCI Webinar θα είναι η Πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα κ. Ζανγκ Κιουέ, η οποία αναμένεται να τοποθετηθεί για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία Αθήνας – Πεκίνου, τις προκλήσεις και τις προοπτικές για το μέλλον.

Στο πάνελ θα δώσουν το «παρών» ο Γ.Γ. του Υπουργείου εξωτερικών κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρόεδροι κλαδικών επιμελητηρίων, εκπρόσωποι κινεζικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και φυσικά σύσσωμο το Δ.Σ. του ΕΚΕΒΕ.

Το «1st HCCI Webinar: Greek-Chinese Business relationships-Opportunities and Challenges after the Covid-19» είναι ανοιχτό για το κοινό, με τους διοργανωτές να καλούν τον κόσμο να μπει στο διαδίκτυο και να ακούσει τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις των εισηγητών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.chinese-chamber.gr

