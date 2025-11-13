Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων – 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν 1.000 ευρώ μετά από κλήρωση

Κλήρωση για τους δικαιούχους των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων. Το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού που αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.

Γιάννης Φιλιππάκος

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων – 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν 1.000 ευρώ μετά από κλήρωση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη διενέργεια Ειδικού Προγράμματος Δημόσιας Κλήρωσης για τους δικαιούχους των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πότε θα γίνει η κλήρωση

Η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2025 και αφορά τους πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους κατά την περίοδο χρήσης της.

Κάθε δικαιούχος συγκέντρωσε λαχνούς συμμετοχής, ανάλογα με τη χρήση της κάρτας του. Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχεί σε κάθε συμμετέχοντα καθορίζεται με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποίησε έως και τις 9 Νοεμβρίου 2025, όπως αυτές διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, με την πληρωμή να πραγματοποιείται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού που αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία και υπό καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αίτημα εξαίρεσης

Όσοι δικαιούχοι πολίτες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης έως τις 25 Νοεμβρίου 2025, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση prepaid@minscfa.gov.gr, με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση κατοικίας.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως επισημαίνεται από το αρμόδιο υπουργείο, ενθαρρύνει τη χρήση των προπληρωμένων καρτών, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενεργή συμμετοχή των δικαιούχων στα κοινωνικά προγράμματα του κράτους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα γίνει η πληρωμή της 5ης δόση σε 500.000 δικαιούχους

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου

04:38ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος

04:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων – 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν 1.000 ευρώ μετά από κλήρωση

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης και το Μέτρο 23

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Σε ηλεκτρονική κληρωτίδα η επιλογή για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

03:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση το 23% τον Οκτώβριο

02:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: H Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο για τον τερματισμό του shutdown – Απομένει η υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κατάργηση του ειδικού καθεστώτος για τους Ουκρανούς

01:48ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ G7: Επιτακτική είναι η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Φουλάρει για πρωτιά ο ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, νέα ήττα ο Πανιώνιος στο Eurocup

00:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 48.000 μονάδες

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός Κίναν» - Το μήνυμα συμπαράστασης του «τριφυλλιού» στον Έβανς

00:00ΠΟΛΤΟΣ

Σπασμένη φλέβα

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ρομά εισέβαλλαν στο σπίτι 24χρονου, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε ΙΧ

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Καταδικάστηκε η εικαστικός που είχε στήσει ενέδρα και τραυμάτισε δύο άτομα

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

21:27LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Δοκίμασα τον εαυτό μου και τα όριά μου» - Η συγκινητική ανάρτηση για το θεατρικό της ντεμπούτο

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ