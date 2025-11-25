Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δεν το έλαβαν - Πότε θα γίνει η δεύτερη πληρωμή

Η κυβέρνηση ξεκίνησε την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 250 ευρώ στους περισσότερους συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις από τον ΕΦΚΑ, ωστόσο περίπου 285.000 πολίτες δεν έχουν ακόμα λάβει το βοήθημα, καθώς η πληρωμή για τους δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες που εξυπηρετούνται από τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε τηλεοπτική συνέντευξη, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς την Πέμπτη το απόγευμα και θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και στα τραπεζικά γκισέ από την Παρασκευή το πρωί.

Προϋποθέσεις και δικαιούχοι του επιδόματος

Η οικονομική ενίσχυση αφορά συνταξιούχους και χαμηλοσυνταξιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους ή συμβιούντες το όριο φτάνει τις 26.000 ευρώ. Παράλληλα, η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 300.000 ευρώ για τους έγγαμους.

Επιπλέον, το επίδομα δικαιούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας ή άλλες σχετικές κοινωνικές παροχές από τον e-ΕΦΚΑ ή τον ΟΠΕΚΑ.

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη ενίσχυση

Το επίδομα των250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ενώ δεν συμψηφίζεται με υπάρχοντα χρέη προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.

Επιπλέον, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, λαμβάνει την ενίσχυση μόνο για μία από αυτές.