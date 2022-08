Οι 169 δικαστικές υποθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Resolute και η κυπριοκινέζα επενδύτρια

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Οι δίκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ούτε μια, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά δεκάδες δικαστικές εκκρεμότητες έχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, μέχρι τις αρχές Ιουλίου εκκρεμούσαν 169 δικαστικές υποθέσεις με εμπλεκόμενη την Κεφαλαιαγορά, οι οποίες μάλιστα ενέχουν οικονομικές αξιώσεις και για τις οποίες η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη σχηματίσει προβλέψεις 6,3 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών των 169 υποθέσεων, οι 107 υποθέσεις αφορούν σε αγωγές αποζημίωσης κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 37 αφορούν σε εφέσεις της Επιτροπής ή κατά της Επιτροπής και 25 αφορούν σε αναιρέσεις της Επιτροπής ή κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η κυπριοκινέζα επενδύτρια

Στις 3 Απριλίου του 2020 συστάθηκε στη Δράμα η Υδραία Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος της Υδραία είναι η κυπριακή εταιρεία Pronaia Enterprises LTD, η οποία εκπροσωπείται από την Ξιουχούα Ξιε, Κινέζα που έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα. Η Pronaia Enterprises LTD ιδρύθηκε στην Κύπρο το 2018. Η δε «κυπριοκινέζα» Ξιουχούα Ξιε σχετίζεται και με δύο άλλες κυπριακές εταιρείες τις Hoazin Enterprises LTD και Polyscias Enterprises LTD. Η Υδραία Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, λοιπόν, της «κυπριοκινέζας» Ξιουχούα Ξιε, «όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει». Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στην κοπή, μορφοποίηση, τελική επεξεργασία, αλλά και στο εμπόριο λίθων, μαρμάρων, αλαβάστρου και τραβερτίνης. Ακόμη, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εξαγωγή ελαιόλαδου, καθώς και στο χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου και στην καλλιέργεια ελιών. Επίσης, έχει δραστηριότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και, αλλά και σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Τέλος, πέραν όλων των παραπάνω, η Υδραία ΙΚΕ δραστηριοποιείται στην εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών και στην παραγωγή αναψυκτικών μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών. Στη βάση της τελευταίας αυτής δραστηριότητάς της, η Υδραία Μονοπρόσωπη ΙΚΕ πέτυχε προ ημερών να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, για επένδυσή της που αφορά στην ίδρυση μονάδας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στο Δήμο Προσοτσάνης στη Δράμα. Η επένδυση συνολικού επιλέξιμου κόστους 2,9 εκατ. ευρώ θα λάβει επιχορήγηση 1,64 εκατ. ευρώ από τον αναπτυξιακό νόμο. Αυτό σημαίνει πως η «κυπριοκινέζα» Ξιουχούα Ξιε που πήρε το «πράσινο φως» από το υπουργείο Ανάπτυξης, θα καλύψει μόνον το 45% της επένδυσης. Όχι άσχημα για την «κυπριοκινέζα».

Κλείνοντας λογαριασμούς

Κατά περιόδους το Δημόσιο ανοίγει στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμούς για συγκεκριμένους σκοπούς , οι οποίοι όμως μετά την παρέλευση συγκεκριμένου διαστήματος σταματούν να χρησιμοποιούνται και περιέρχονται σε αχρηστία. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης έχει αρχίσει να κλείνει τέτοιους λογαριασμούς, ειδοποιώντας σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος. Το τελευταίο διάστημα έκλεισε λογαριασμούς που δεν χρησιμοποιούνταν ήδη από το 2001, το 2003 και το 2009. Ενδεικτικά, ένας εξ αυτών είχε δημιουργηθεί για να κατατίθενται οι απαιτήσεις που εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, για λογαριασμό της ίδιας και των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισπράττεται υπέρ της Ελλάδας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένας άλλος λογαριασμός αφορούσε στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και δεν είχε κινηθεί από το 2008. Τέλος, ένας τρίτος λογαριασμός αφορούσε στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ και παρουσίαζε μηδενικό υπόλοιπο και απουσία κίνησης από το 2009.

Η Resolute Asset Management

Η Cepal Hellas και ο Όμιλος Resolute Asset Management ανακοίνωσαν χθες τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στην ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων και τη δημιουργία κοινοπραξίας με την επωνυμία Resolute Kaican Greece. Για όσους δεν το γνωρίζουν η Resolute Asset Management είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης ακινήτων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με περισσότερους από 200 εργαζομένους και γραφεία σε 12 χώρες σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η Resolute δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2014 μέσω της Resolute Asset Management Μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Ωστόσο, η ελληνική θυγατρική της Resolute, την τελευταία διετία και ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας βρέθηκε να καταγράφει ετήσιο τζίρο 1,5 εκατ. ευρώ περίπου. Η συγκυρία μάλιστα την ανάγκασε να λάβει και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 180.000 ευρώ περίπου, ενώ είχε ήδη στηριχθεί με δάνεια και ταμειακές διευκολύνσεις από τις Resolute Asset Management Cyprus και Resolute Asset Management LLP.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.