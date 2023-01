Η Motor Oil, τα χρέη της Folli Follie και ο Κωδικός «AFCOS 688»

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Motor Oil Holdings Ltd

Καθώς η μετοχή της Motor Oil έχει βάλει πλώρη για νέα υψηλά πενταετίας, η προσοχή της αγοράς είναι εστιασμένη στο τί θα γίνει με τον πλειστηριασμό του 8% που κατείχε στην κυπριακή Motor Oil Holdings Ltd, ο Παύλος Βαρδινογιάννης, ο γιος του Νίκου Βαρδινογιάννη. Με απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Δήμητρας Αυγουστοπούλου που εκδόθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη σύνδικο της ένωσης των πιστωτών της πτωχεύσεως του Παύλου Βαρδινογιάννη η άδεια εκποίησης με απευθείας συμφωνία 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Motor Oil Holdings Ltd που ανήκαν στην κυριότητα του. Η Motor Oil Holdings Ltd είναι ελέγχων μέτοχος της Petroventure Holdings Limited που με τη σειρά της κατέχει το 40% της εισηγμένης Motor Oil. Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τις 12.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 8% της Motor Oil Holdings Ltd ορίσθηκαν τα 88,9 εκατ. ευρώ. Η δικαστική απόφαση προέβλεπε πως η εκποίηση των 12.000 μετοχών θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο 20 ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της δικαστικής απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ωστόσο, αν και έχουν περάσει σχεδόν 16 εβδομάδες από την απόφαση του Πρωτοδικείου η δικαστική απόφαση – άγνωστο γιατί- δεν έχει αναρτηθεί στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων. Και λόγω αυτού, η διαδικασία εκποίησης δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Αντιλαμβάνεται κανείς πως η διαχείριση του 8% της Motor Oil Holdings Ltd είναι μια «ειδική άσκηση» από το αποτέλεσμα της οποίας θα επηρεασθεί και η μετοχή της εισηγμένης.

Η αποεπένδυση του ΤΧΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης της στρατηγικής αποεπένδυσής του από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών στις οποίες μετέχει. Το ΤΧΣ ελέγχει το 40,39% της Εθνικής Τράπεζας, το 27% της Τράπεζας Πειραιώς, το 9% της Alpha Bank, το 1,4% της Eurobank και το 62,93% της Attica Bank. Ωστόσο, όπως καταδείχθηκε από τις δηλώσεις της Διοίκησης του Ταμείου, το ΤΧΣ δεν θα βιαστεί να αποεπενδύσει και δεν θα το κάνει εν μέσω εκλογών. Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧ, Ανδρέας Βερύκιος, δήλωσε πως η αποεπένδυση αποτελεί «πολύπλοκη διαδικασία» η οποία θα υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό στις αρχές της «διαφάνειας» και «αποτελεσματικότητας», με «αξιοπιστία» και «απαρέγκλιτη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον». Ακόμη, αποσαφηνίσθηκε πως το Ταμείο θα πρέπει «να παρακολουθεί ενεργά τις επικρατούσες συνθήκες με στόχο να εξακριβώσει εάν το κλίμα, η λειτουργικότητα και η ρευστότητα των αγορών αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα της διαμόρφωσης των τιμών και συμβάλλουν στην επίτευξη της εύλογης αξίας μέσω μιας συναλλαγής διάθεσης μετοχών». Με απλά λόγια, η Διοίκηση του ΤΧΣ δεν εμφανίζεται πρόθυμη να συναινέσει σε προεκλογικό ξεπούλημα μετοχών…

Κωδικός «AFCOS 688»

Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι πολλά και πολλοί τα έχουν βάλει κυριολεκτικά στο μάτι. Για το λόγο αυτό οι καταγγελίες για τη διασπάθιση των χρημάτων του Ταμείου λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Μια τέτοια καταγγελία που αφορά στο πρόγραμμα «Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Εθνικού Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών» υποβλήθηκε στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ). Η ΕΑΔ την αξιολόγησε ως σοβαρή και έκρινε πως πρέπει να το εξετάσει ενδελεχώς η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείου Οικονομικών. Έτσι, διαβίβασε στις 23 Δεκεμβρίου την καταγγελία στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού με τον κωδικό «AFCOS 688». Ο Νικόλαος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησε στη σύσταση ομάδας διερεύνησης της καταγγελίας, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023. Μετά τη σύνταξη του πορίσματος της η ομάδα διερεύνησης θα το διαβιβάσει στο Διοικητή της υπηρεσίας προς επικύρωση, ο οποίος και θα το κοινοποιήσει εν συνεχεία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Οπότε θα ξέρουμε τί έχει γίνει με τη σχετική καταγγελία προς τα μέσα Φεβρουαρίου…

Τα χρέη της Folli Follie

Οι κληρονομιές του αμαρτωλού παρελθόντος της οικογένειας Κουτσολιούτσου στη Folli Follie και συγκεκριμένα τα χρέη που συσσωρεύθηκαν λόγω του σκανδάλου, απειλούν την εξυγίανση της FF Group , η οποία είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί. Κα η διαχείριση των υποχρεώσεων αυτών είναι μια ευαίσθητή άσκηση που απαιτεί διαρκείς επαφές με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και δικαστικές ενέργειες. Ενδεικτικά, χθες η Διοίκηση της FF Group ζήτησε από το Δικαστήριο την αναστολή πληρωμής ενδιάμεσων δόσεων προς την εφορία. Το αίτημα της FF Group αφορά σε υποχρεώσεις της περιόδου 1/10/2020 - 11/1/2022, που συσσωρεύθηκαν από την περίοδο που συγκέντρωνε τα στοιχεία για να υποβάλει το πλάνο εξυγίανσης της στο πτωχευτικό δικαστήριο και μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Γιατί έγινε αυτό; Διότι όταν η Διοίκηση της εταιρείας επιδίωξε να «κουρευτούν» οι εν λόγω οφειλές στη βάση της έγκρισης του πλάνου εξυγίανσης, η φορολογική διοίκηση δεν το δέχτηκε και κατέθεσε αντιπρόταση που όμως δεν έγινε αποδεκτή από την FFG, η οποία και προσέφυγε στο δικαστήριο. Χθες η FF Group αιτήθηκε από το δικαστήριο μέχρι να γίνει η δίκη να παγώσουν προσωρινά αυτές οι δόσεις. Επί του εν λόγω αιτήματος το δικαστήριο θα αποφανθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Στη χθεσινή διαδικασία παρενέβησαν και οι εργαζόμενοι της εταιρείας μέσω του δικηγόρου τους και υποστήριξαν το αίτημα της FF Group, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη δυνατότητα να υλοποιηθεί το πλάνο εξυγίανσης, υπό το βάρος αυτών των χρεών, τα οποία δεν αναγνωρίζει η εταιρεία.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.