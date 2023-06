H συνεργασία Bohopo - Celetrum, οι συνομιλίες CVC - Dimand και η National Energy

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

H Bohopo Holdings του Oren Saada

Υπό τη διαχείριση της εταιρείας Celetrum και συγκεκριμένα του Μηνά Τερλίδη βρίσκεται πλέον το The Lekka hotel & spa, το boutique hotel επί της οδού Λέκκα 31 πλησίον του Συντάγματος. Το 50 δωματίων και 106 κλινών ξενοδοχείο τριών αστέρων ανήκει στην ΕΝΑ ΟΚΤΟ ΔΥΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακίνητων, μέτοχος της οποίας είναι ο Ισραηλινός Πατρίκ Σαάντα (Patrick Saada), επιφανής επιχειρηματίας στον χώρο της εξόρυξης και εμπορίας διαμαντιών και κουνιάδος του δισεκατομμυριούχου εμπόρου διαμαντιών Μπένι Στάινμετζ. Ο γιος του Πατρίκ Σαάντα, Όρεν Σαάντα (Oren Saada) είναι ιδρυτής της Bohopo Holdings Ltd, μιας κυπριακής εταιρείας που αγοράζει, ανακαινίζει και «επαναπροσδιορίζει» ακίνητα, σε βασικούς ευρωπαϊκούς κόμβους, λειτουργώντας κυρίως boutique ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας, όπως στην περίπτωσή μας το The Lekka hotel & spa. Η συνεργασία του Μηνά Τερλίδη και του Όρεν Σαάντα εκτείνεται και εκτός Ελλάδος. Ο Τερλίδης θεωρείται πολύπειρος και έχει εργαστεί μεταξύ άλλων για την αυστραλιανή εταιρεία ακινήτων MGPA, που εξαγοράστηκε από την BlackRock. Εκτός από το The Lekka hotel & spa η Celetrum έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται στο κέντρο της Αθήνας, τα ξενοδοχεία Asomaton, 18 Micon Str. και Athens 4.

Η συνεργασία CVC - Dimand

Στην τελική ευθεία βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι συνομιλίες της CVC και της Dimand για την πώληση του ακινήτου της Εθνικής Ασφαλιστικής επί της οδού Κοραή 4 και Σταδίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το τίμημα θα ανέλθει κοντά στα 50 εκατ. ευρώ! Η συναλλαγή δεν θα περιλαμβάνει τα δύο υπόγεια του κτιρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής συνολικής επιφάνειας 485 τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν το ιστορικό διατηρητέο μνημείο «Χώρος Ιστορικής Μνήμης 1941-1944» και τα οποία προσφάτως παραχωρήθηκαν με δωρεά στο υπουργείο Πολιτισμού. Άγνωστο παραμένει ακόμη το πως θα χρηματοδοτηθεί η απόκτηση του εμβληματικού ακινήτου από την Dimand. Ωστόσο, ήδη η Διοίκηση της Dimand έχει συνεργασία με την CVC. Προ τριμήνου η Dimand δανείσθηκε 10 εκατ. ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική , μέσω ομολογιακού δανείου τριετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου 8%.

Face control

Και για να παραμείνουμε στην Εθνική Ασφαλιστική, εξαιρετικά αρνητική εντύπωση προκάλεσε η πρωτοβουλία του CEO της εταιρείας Robert Gauci να ζητήσει προεκλογικά από τους εργαζόμενους να υπογράψουν ότι αποδέχονται τον νέο «Κώδικα ηθικής και δεοντολογίας» , ο οποίος θέτει face control στις πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες των υπαλλήλων της ασφαλιστικής. Στο άρθρο 13 του «Κώδικα ηθικής και δεοντολογίας» ορίζεται ότι: «Η Εταιρία και ο Όμιλος σέβονται τα δικαιώματα των Εργαζομένων της ως πολιτών για συμμετοχή σε πολιτικές ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ωστόσο, τέτοιες δραστηριότητες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν τα καθήκοντά µας ούτε να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε Σύγκρουση Συμφερόντων. Πριν προχωρήσουμε στην υποβολή υποψηφιότητας α) στις βουλευτικές /αυτοδιοίκητες εκλογές και β) στο Διοικητικό Όργανο ενός Οργανισμού, Ένωσης ή Φόρουµ οποιουδήποτε τύπου, ενημερώνουμε τη ΔΚΣ & ΕΔ και προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες, αναλόγως µε την περίπτωση, ζητώντας εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς της Εταιρίας, σύμφωνα µε τους κανονισμούς της Εταιρίας και το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο». Όπως αναμενόταν η σχετική αναφορά έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων εντός της Εθνικής Ασφαλιστικής και αναμένονται προσφυγές.

Η National Energy

Τρείς άδειες εγκατάστασης φωτοβολταϊκων σταθμών έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης στη θυγατρική εταιρεία της National Energy, την NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS THREE 3 Μονοπρόσωπη ΑΕ. Η πρώτη άδεια εγκατάστασης αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0028 MW στην Κτηματική Περιφέρεια Αχιλλείου του Δήμου Φαρσάλων. Η δεύτερη άδεια εγκατάστασης αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 2,783 MW ξανά στην Κτηματική Περιφέρεια Αχιλλείου του Δήμου Φαρσάλων. Η τρίτη άδεια εγκατάστασης αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 4,7702 MW στη θέση Αλεπότρυπα Δ.Δ. Ταχίου, του Δήμου Θηβαίων.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Εθνικές Εκλογές 2023