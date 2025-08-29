Σπίτι μου ΙΙΙ: Έρχεται νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους - Πότε θα ανακοινωθεί
Στόχος είναι να στηριχθούν 10.000 νοικοκυριά με επιδοτούμενο δανεισμό συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ
Νέο πρόγραμμα στέγασης, δηλαδή το λεγόμενο Σπίτι μου ΙΙΙ, αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει διευρυμένη εισοδηματικά κριτήρια και στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
Στόχος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είναι να στηριχθούν 10.000 νοικοκυριά με επιδοτούμενο δανεισμό συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Τα χαρακτηριστικά του «Σπίτι μου 3»
Η τρίτη φάση του στεγαστικού προγράμματος θα στοχεύει στην ενίσχυση ακόμη περισσότερων νέων και ζευγαριών που αναζητούν πρώτη κατοικία. Σε αντίθεση με το «Σπίτι μου 2», που είχε πιο αυστηρά εισοδηματικά και ηλικιακά όρια, το «Σπίτι μου 3» θα προβλέπει:
- Χαλάρωση εισοδηματικών ορίων: Στο «Σπίτι μου 2» το ατομικό εισόδημα δεν μπορούσε να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ. Στο «Σπίτι μου 3» εκτιμάται ότι το πλαφόν θα ανέβει στις 20.000 – 22.000 ευρώ.
- Αύξηση του ορίου ηλικίας: Από το ανώτατο όριο των 39 ετών που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2», θα μπορούν να ενταχθούν και άτομα έως 44 ή ακόμη και 45 ετών, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερη μερίδα πληθυσμού που δεν πρόλαβε ή δεν πληρούσε τα προηγούμενα κριτήρια.
- Αναπροσαρμογή στις τιμές ακινήτων: Το όριο αξίας κατοικίας (150.000 ευρώ) που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2» κρίθηκε χαμηλό, καθώς σε πολλές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τα διαθέσιμα ακίνητα ξεκινούν από 170.000 ευρώ και πάνω. Το νέο πλαφόν αναμένεται να ανέβει στις 180.000 – 200.000 ευρώ.