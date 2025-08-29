Σπίτι μου ΙΙΙ: Έρχεται νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους - Πότε θα ανακοινωθεί

Νέο πρόγραμμα στέγασης, δηλαδή το λεγόμενο Σπίτι μου ΙΙΙ, αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει διευρυμένη εισοδηματικά κριτήρια και στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στόχος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είναι να στηριχθούν 10.000 νοικοκυριά με επιδοτούμενο δανεισμό συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά του «Σπίτι μου 3»

Η τρίτη φάση του στεγαστικού προγράμματος θα στοχεύει στην ενίσχυση ακόμη περισσότερων νέων και ζευγαριών που αναζητούν πρώτη κατοικία. Σε αντίθεση με το «Σπίτι μου 2», που είχε πιο αυστηρά εισοδηματικά και ηλικιακά όρια, το «Σπίτι μου 3» θα προβλέπει: