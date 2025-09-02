Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων στον καιρό της στεγαστικής κρίσης

Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης είναι μια δύσκολη διαδικασία τη στιγμή μάλιστα που η πρωτεύουσα αντιμετωπίζει στεγαστικό πρόβλημα, με υψηλά ενοίκια και μικρή προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση

Newsbomb

Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων στον καιρό της στεγαστικής κρίσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Κώστα Πλιάκου

Πέρασε το παιδί στην Αθήνα και ψάχνετε για σπίτι; Δεν σας έχουμε και πολύ ευχάριστα νέα. Πρώτον τα διαθέσιμα σπίτια φέτος είναι λιγότερα από ό,τι πέρυσι και δεύτερον, με μια πρώτη ματιά, οι τιμές είναι υψηλές. Ωστόσο ακόμη κι έτσι, υπάρχουν δυνατότητες να μειώσετε το κόστος, όπως υπάρχουν και ευκαιρίες αρκεί να έχετε και λίγο… τύχη!

Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης είναι μια δύσκολη διαδικασία τη στιγμή μάλιστα που η πρωτεύουσα αντιμετωπίζει στεγαστικό πρόβλημα, με υψηλά ενοίκια και μικρή προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση. H μετατροπή κατοικιών σε σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά μας Airbnb, η golden visa που κρατά πολλά σπίτια κλειστά, καθώς οι ιδιοκτήτες τους είναι πλούσιοι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται να παίρνουν ένα νοίκι και τους αρκεί που απλώς αποκτούν τη visa Σένγκεν, αλλά και τα κλειστά, για διάφορους λόγους, σπίτια, έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στην αγορά.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 24% των σπιτιών στην Αττική και το 27% στην Αθήνα είναι κλειστά. Με απλά λόγια, το ένα στα τέσσερα σπίτια στην Αθήνα είναι κλειστά. Πρόκειται για σπίτια που κυρίως ανήκουν σε Δημόσιο, τράπεζες, επενδυτικά funds και ιδρύματα. Πολλά από αυτά ανήκουν σε ιδιώτες που για διάφορους λόγους -κυρίως πολεοδομικές εκκρεμότητες- δεν μπορούν να πωληθούν. Κατ’ επέκταση, λιγότερα σπίτια προς πώληση, μεγαλύτερη ζήτηση για ενοικίαση.

Σε αυτό το σκηνικό, οι φοιτητές πρέπει να βρουν σπίτι. Αναζητώντας λοιπόν προσφορές και τιμές μέσα από τις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες, βρήκαμε το εύρος των τιμών που κυμαίνονται τα περισσότερα σπίτια ανά κατηγορία τετραγωνικών.

Αυξήσεις διπλάσιες του πληθωρισμού

Πριν παραθέσουμε τις τιμές σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πανεπιστήμια, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας spitogatos insight, το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους τα ενοίκια σε όλη τη χώρα κατέγραψαν αύξηση κατά 7,2% και την ίδια χρονική περίοδο η φοιτητική στέγη κατέγραψε αύξηση κατά 7,4%. Με απλά λόγια, η αγορά ακινήτων, όσον αφορά στα ενοίκια τουλάχιστον, δεν υπακούει στη γενικότερη εικόνα της οικονομίας και τρέχει με ρυθμούς διπλάσιους του πληθωρισμού. Αρκεί να πούμε ότι από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο του 2025 ο πληθωρισμός κινήθηκε μεταξύ 2,8% και 3,7%.

0104

Πόσο στοιχίζουν τα σπίτια στην Αθήνα 

0204
0304
0404

Πανεπιστημιούπολη- Πολυτεχνειούπολη

Ας δούμε όμως αυτό που ενδιαφέρει άμεσα τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Στις περιοχές πέριξ της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης του Ζωγράφου μια γκαρσονιέρα από 20 έως 30 τετραγωνικά κοστίζει από 380 έως 480 ευρώ, ανάλογα της κατάστασης και του ορόφου. Τώρα, αν είναι επιπλωμένη, η τιμή μπορεί να φτάσει μέχρι 500 ευρώ. Για ένα δυάρι με ένα υπνοδωμάτιο από 55 έως 58 τετραγωνικά οι τιμές κυμαίνονται από 450 έως 570 ευρώ ενώ για ένα τριάρι (δυο υπνοδωμάτια), από 58 έως 80 τετραγωνικά, από 550 έως 730 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το δυάρι, δηλαδή ένα υπνοδωμάτιο και ένα μικρό σαλόνι τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να φιλοξενήσει 2 φοιτητές, καθώς το σαλόνι δεν έχει τις προδιαγραφές για να γίνει αυτόνομο δωμάτιο (διαρρύθμιση, ντουλάπα, ξεχωριστή πόρτα που το απομονώνει από το υπόλοιπο σπίτι).

Κέντρο Αθήνας

Στο Κέντρο της Αθήνας τώρα, όπου έχουμε -εκτός από σχολές του ΕΚΠΑ- και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, για μια γκαρσονιέρα οι τιμές κυμαίνονται από 250 ευρώ για 15 τετραγωνικά, έως 300 ευρώ για 28 τετραγωνικά, ενώ για τις επιπλωμένες από 30 έως 35 τετραγωνικά από 650 έως… 900 ευρώ. Για δυάρια από 45 έως 55 τετραγωνικά από 300 έως 500 ευρώ και για τριάρια 56 έως 80 τετραγωνικά από 420 έως 600 ευρώ.

Καλλιθέα

Στην Καλλιθέα όπου έχουμε Πάντειο και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, μια γκαρσονιέρα από 22 έως 33 τετραγωνικά μέτρα νοικιάζεται από 340 έως 430 ευρώ, ένα δυάρι από 45 έως 55 τετραγωνικά από 430 έως 560 ευρώ και ένα τριάρι από 500 έως 600 ευρώ.

Πειραιάς

Στον Πειραιά τέλος, και στην ευρύτερη περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά μια γκαρσονιέρα νοικιάζεται από 340 έως 430 ευρώ, ένα δυάρι από 430 έως 560 ευρώ και ένα τριάρι από 500 έως 600 ευρώ.

Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι τιμές είναι ανάλογες της κατάστασης και του ορόφου του ακινήτου και ότι είναι το εύρος τιμών όπου συναντούμε τον μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων. Φυσικά και υπάρχουν για παράδειγμα δυάρια στο κέντρο της Αθήνας άνω των 500 ή και των 600 ευρώ, αλλά είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τον αριθμό των σπιτιών στο εύρος 300 έως 500 ευρώ.

Η συγκατοίκηση ως «αντίδοτο» στην ακρίβεια

Όπως λέει στο Newsbomb.gr η μεσίτρια Άντζελα Κωνσταντάκη, για ακίνητα σε όλη την Αττική, οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές: «Γκαρσονιέρες κοντά σε πανεπιστημιακές σχολές νοικιάζονται 400 ευρώ, χωρίς να είναι καν ανακαινισμένες. Κατά τη γνώμη μου, οι φοιτητές θα πρέπει να μπουν στη λογική της συγκατοίκησης όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Μπορούν να νοικιάσουν ένα μεγαλύτερο σπίτι δυο ή τρία άτομα να έχουν οι καθένας το δωμάτιό του, καθώς και έναν επιπλέον χώρο κοινό που θα τον αξιοποιούν κατά το δοκούν. Έτσι θα έχουν χαμηλότερο αναλογικά ενοίκιο, πιο άνετο από θέμα χώρων σπίτι και θα μοιράζονται και τα έξοδα».

Επαγγελματίες της αγοράς δίνουν δυο συμβουλές προς τους υποψήφιους ενοικιαστές: Η πρώτη είναι να μην δίνουν και πολύ βάση στις χαμηλότερες τιμές που βλέπουν στις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι σπίτια σε κακή κατάσταση, με προβλήματα, γι’ αυτό και η χαμηλή τιμή. Η δεύτερη συμβουλή είναι ότι πάντα υπάρχει περιθώριο για λίγο «παζάρι». Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας όπου υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση (39%) σύμφωνα με το spitogatos insight. Μετά το κέντρο, η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό σπιτιών προς διάθεση είναι τα νότια προάστια με 30% των συνολικών προς ενοικίαση σπιτιών έως 65 τετραγωνικά μέτρα.

Το «παζάρι» ωστόσο φαίνεται ότι φέτος δεν έχει μεγάλα περιθώρια, καθώς η διάθεση σπιτιών είναι χαμηλότερη φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με βάση τα στοιχεία της πλατφόρμας της Χρυσής Ευκαιρίας, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι αγγελίες στα διαμερίσματα που διατίθενται προς ενοικίαση έως 80 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας ήταν μειωμένες κατά -13,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στην περιοχή του Ζωγράφου, κατά -19,3%, και στην Καλλιθέα κατά -17%. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Στο Περιστέρι (που εξυπηρετεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), στην ίδια κατηγορία διαμερισμάτων, τα διαθέσιμα προς ενοικίαση, ήταν λιγότερα κατά -38,5%, στο Ίλιον κατά -36,8%, στη Νέα Ιωνία κατά -29,3%, στη Νέα Σμύρνη κατά -23% και στον Βύρωνα κατά -22,6%.

Θα πει κανείς βέβαια ότι μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου δεν έχουν αδειάσει ακόμη τα σπίτια από τους απόφοιτους που πήραν ή θα πάρουν πτυχίο, ωστόσο και μόνο η διαφορά με πέρυσι είναι ένας σχετικά αξιόπιστος δείκτης που δείχνει ότι φέτος θα υπάρχουν λιγότερα σπίτια προς ενοικίαση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αμαλίας λόγω εργασιών - Πόσο θα διαρκέσουν

09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Από τις 6 Νοεμβρίου αυτόματα ο Προσωπικός Αριθμός σε όσους δεν έχουν

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός μετανάστης των 3€/ώρα που έγινε ο βασιλιάς της πίτσας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Kia Stonic: Αισθητική ανανέωση με ηλεκτρικό look

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο απρόσμενο ταξιδιωτικό deal: Κρουαζιερόπλοιο προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» σε όσους θέλουν να επισκεφτούν όλο τον κόσμο

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιχειρήσεις Ελληνοαμερικανών στις ΗΠΑ ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ – Μαζί του ο Χρήστος Μαραφατσός

09:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ντελίριο για Ποντένσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Kριστίν Λαγκάρντ: «Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η απώλεια ανεξαρτησίας της Fed»

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα - Βωβός στη Βουλή»

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή των χρημάτων

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Βέλγων τουριστών που χάθηκαν σε πεζοπορία στη Μακρινίτσα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Αφγανιστάν: «Ένιωσα σαν να κατέρρευσε ολόκληρο το βουνό πάνω μας» - Θρήνος και μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία με σταρ ερωτικών ταινιών τους έκαψε - 6 ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν από την ομάδα

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Υπεβλήθη σε σπάνια χειρουργική επέμβαση για να συνοδεύσει την κόρη του στον γάμο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα - Τι λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της 26χρονης

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων στον καιρό της στεγαστικής κρίσης

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία με σταρ ερωτικών ταινιών τους έκαψε - 6 ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν από την ομάδα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα: Ο «άξονας αντίστασης» στη Δύση και η λαμπερή παρέλαση των 5 δισ.δολαρίων στο Πεκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ