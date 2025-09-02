Φοιτητική στέγη: Οι τιμές των ενοικίων στον καιρό της στεγαστικής κρίσης

Του Κώστα Πλιάκου

Πέρασε το παιδί στην Αθήνα και ψάχνετε για σπίτι; Δεν σας έχουμε και πολύ ευχάριστα νέα. Πρώτον τα διαθέσιμα σπίτια φέτος είναι λιγότερα από ό,τι πέρυσι και δεύτερον, με μια πρώτη ματιά, οι τιμές είναι υψηλές. Ωστόσο ακόμη κι έτσι, υπάρχουν δυνατότητες να μειώσετε το κόστος, όπως υπάρχουν και ευκαιρίες αρκεί να έχετε και λίγο… τύχη!

Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης είναι μια δύσκολη διαδικασία τη στιγμή μάλιστα που η πρωτεύουσα αντιμετωπίζει στεγαστικό πρόβλημα, με υψηλά ενοίκια και μικρή προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση. H μετατροπή κατοικιών σε σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά μας Airbnb, η golden visa που κρατά πολλά σπίτια κλειστά, καθώς οι ιδιοκτήτες τους είναι πλούσιοι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται να παίρνουν ένα νοίκι και τους αρκεί που απλώς αποκτούν τη visa Σένγκεν, αλλά και τα κλειστά, για διάφορους λόγους, σπίτια, έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στην αγορά.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 24% των σπιτιών στην Αττική και το 27% στην Αθήνα είναι κλειστά. Με απλά λόγια, το ένα στα τέσσερα σπίτια στην Αθήνα είναι κλειστά. Πρόκειται για σπίτια που κυρίως ανήκουν σε Δημόσιο, τράπεζες, επενδυτικά funds και ιδρύματα. Πολλά από αυτά ανήκουν σε ιδιώτες που για διάφορους λόγους -κυρίως πολεοδομικές εκκρεμότητες- δεν μπορούν να πωληθούν. Κατ’ επέκταση, λιγότερα σπίτια προς πώληση, μεγαλύτερη ζήτηση για ενοικίαση.

Σε αυτό το σκηνικό, οι φοιτητές πρέπει να βρουν σπίτι. Αναζητώντας λοιπόν προσφορές και τιμές μέσα από τις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες, βρήκαμε το εύρος των τιμών που κυμαίνονται τα περισσότερα σπίτια ανά κατηγορία τετραγωνικών.

Αυξήσεις διπλάσιες του πληθωρισμού

Πριν παραθέσουμε τις τιμές σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πανεπιστήμια, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας spitogatos insight, το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους τα ενοίκια σε όλη τη χώρα κατέγραψαν αύξηση κατά 7,2% και την ίδια χρονική περίοδο η φοιτητική στέγη κατέγραψε αύξηση κατά 7,4%. Με απλά λόγια, η αγορά ακινήτων, όσον αφορά στα ενοίκια τουλάχιστον, δεν υπακούει στη γενικότερη εικόνα της οικονομίας και τρέχει με ρυθμούς διπλάσιους του πληθωρισμού. Αρκεί να πούμε ότι από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο του 2025 ο πληθωρισμός κινήθηκε μεταξύ 2,8% και 3,7%.

Πανεπιστημιούπολη- Πολυτεχνειούπολη

Ας δούμε όμως αυτό που ενδιαφέρει άμεσα τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Στις περιοχές πέριξ της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης του Ζωγράφου μια γκαρσονιέρα από 20 έως 30 τετραγωνικά κοστίζει από 380 έως 480 ευρώ, ανάλογα της κατάστασης και του ορόφου. Τώρα, αν είναι επιπλωμένη, η τιμή μπορεί να φτάσει μέχρι 500 ευρώ. Για ένα δυάρι με ένα υπνοδωμάτιο από 55 έως 58 τετραγωνικά οι τιμές κυμαίνονται από 450 έως 570 ευρώ ενώ για ένα τριάρι (δυο υπνοδωμάτια), από 58 έως 80 τετραγωνικά, από 550 έως 730 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το δυάρι, δηλαδή ένα υπνοδωμάτιο και ένα μικρό σαλόνι τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να φιλοξενήσει 2 φοιτητές, καθώς το σαλόνι δεν έχει τις προδιαγραφές για να γίνει αυτόνομο δωμάτιο (διαρρύθμιση, ντουλάπα, ξεχωριστή πόρτα που το απομονώνει από το υπόλοιπο σπίτι).

Κέντρο Αθήνας

Στο Κέντρο της Αθήνας τώρα, όπου έχουμε -εκτός από σχολές του ΕΚΠΑ- και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, για μια γκαρσονιέρα οι τιμές κυμαίνονται από 250 ευρώ για 15 τετραγωνικά, έως 300 ευρώ για 28 τετραγωνικά, ενώ για τις επιπλωμένες από 30 έως 35 τετραγωνικά από 650 έως… 900 ευρώ. Για δυάρια από 45 έως 55 τετραγωνικά από 300 έως 500 ευρώ και για τριάρια 56 έως 80 τετραγωνικά από 420 έως 600 ευρώ.

Καλλιθέα

Στην Καλλιθέα όπου έχουμε Πάντειο και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, μια γκαρσονιέρα από 22 έως 33 τετραγωνικά μέτρα νοικιάζεται από 340 έως 430 ευρώ, ένα δυάρι από 45 έως 55 τετραγωνικά από 430 έως 560 ευρώ και ένα τριάρι από 500 έως 600 ευρώ.

Πειραιάς

Στον Πειραιά τέλος, και στην ευρύτερη περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά μια γκαρσονιέρα νοικιάζεται από 340 έως 430 ευρώ, ένα δυάρι από 430 έως 560 ευρώ και ένα τριάρι από 500 έως 600 ευρώ.

Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι τιμές είναι ανάλογες της κατάστασης και του ορόφου του ακινήτου και ότι είναι το εύρος τιμών όπου συναντούμε τον μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων. Φυσικά και υπάρχουν για παράδειγμα δυάρια στο κέντρο της Αθήνας άνω των 500 ή και των 600 ευρώ, αλλά είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τον αριθμό των σπιτιών στο εύρος 300 έως 500 ευρώ.

Η συγκατοίκηση ως «αντίδοτο» στην ακρίβεια

Όπως λέει στο Newsbomb.gr η μεσίτρια Άντζελα Κωνσταντάκη, για ακίνητα σε όλη την Αττική, οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές: «Γκαρσονιέρες κοντά σε πανεπιστημιακές σχολές νοικιάζονται 400 ευρώ, χωρίς να είναι καν ανακαινισμένες. Κατά τη γνώμη μου, οι φοιτητές θα πρέπει να μπουν στη λογική της συγκατοίκησης όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Μπορούν να νοικιάσουν ένα μεγαλύτερο σπίτι δυο ή τρία άτομα να έχουν οι καθένας το δωμάτιό του, καθώς και έναν επιπλέον χώρο κοινό που θα τον αξιοποιούν κατά το δοκούν. Έτσι θα έχουν χαμηλότερο αναλογικά ενοίκιο, πιο άνετο από θέμα χώρων σπίτι και θα μοιράζονται και τα έξοδα».

Επαγγελματίες της αγοράς δίνουν δυο συμβουλές προς τους υποψήφιους ενοικιαστές: Η πρώτη είναι να μην δίνουν και πολύ βάση στις χαμηλότερες τιμές που βλέπουν στις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι σπίτια σε κακή κατάσταση, με προβλήματα, γι’ αυτό και η χαμηλή τιμή. Η δεύτερη συμβουλή είναι ότι πάντα υπάρχει περιθώριο για λίγο «παζάρι». Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας όπου υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση (39%) σύμφωνα με το spitogatos insight. Μετά το κέντρο, η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό σπιτιών προς διάθεση είναι τα νότια προάστια με 30% των συνολικών προς ενοικίαση σπιτιών έως 65 τετραγωνικά μέτρα.

Το «παζάρι» ωστόσο φαίνεται ότι φέτος δεν έχει μεγάλα περιθώρια, καθώς η διάθεση σπιτιών είναι χαμηλότερη φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με βάση τα στοιχεία της πλατφόρμας της Χρυσής Ευκαιρίας, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι αγγελίες στα διαμερίσματα που διατίθενται προς ενοικίαση έως 80 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας ήταν μειωμένες κατά -13,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στην περιοχή του Ζωγράφου, κατά -19,3%, και στην Καλλιθέα κατά -17%. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Στο Περιστέρι (που εξυπηρετεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), στην ίδια κατηγορία διαμερισμάτων, τα διαθέσιμα προς ενοικίαση, ήταν λιγότερα κατά -38,5%, στο Ίλιον κατά -36,8%, στη Νέα Ιωνία κατά -29,3%, στη Νέα Σμύρνη κατά -23% και στον Βύρωνα κατά -22,6%.

Θα πει κανείς βέβαια ότι μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου δεν έχουν αδειάσει ακόμη τα σπίτια από τους απόφοιτους που πήραν ή θα πάρουν πτυχίο, ωστόσο και μόνο η διαφορά με πέρυσι είναι ένας σχετικά αξιόπιστος δείκτης που δείχνει ότι φέτος θα υπάρχουν λιγότερα σπίτια προς ενοικίαση.

