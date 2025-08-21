Φοιτητική στέγη: Χρυσάφι πληρώνουν οι γονείς για λίγα τετραγωνικά

Με το «καλημέρα» της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, οι οικογένειες των πρωτοετών φοιτητών έρχονται αντιμέτωπες με έναν ακόμη πονοκέφαλο: το κόστος της στέγασης.

Για όσους πέτυχαν σε σχολές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, τα ενοίκια αποδεικνύονται δυσβάσταχτα, με τις τιμές να έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα συγκριτικά με πέρυσι.

Η εικόνα είναι ίδια σχεδόν παντού, από την Αθήνα μέχρι και την περιφέρεια. Σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος είναι τόσο υψηλό που αρκετοί μαθητές δηλώνουν στο μηχανογραφικό τους μόνο σχολές κοντά στο σπίτι τους για να αποφύγουν τα επιπλέον έξοδα. Όσοι τελικά βρεθούν σε άλλη πόλη, στρέφονται συχνά στη λύση της συγκατοίκησης για να μοιράσουν τα έξοδα.

«Βλέπουμε ένα ολοένα και πιο έντονο ρεύμα συγκατοίκησης, γιατί απλά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Οι διαφορές τιμών μεταξύ Αθήνας και περιφέρειας είναι τεράστιες – μπορεί να φτάνουν ακόμη και στο τριπλάσιο. Σε κάποιες περιοχές βρίσκεις σπίτι με έξι ευρώ το τετραγωνικό, ενώ στην Αθήνα συχνά οι τιμές ξεπερνούν τα 15 ή και τα 20 ευρώ, ειδικά σε περιοχές όπως το Κολωνάκι για φοιτητές της Νομικής», τονίζει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών, Λουκάς Θεοδωρίδης.

Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, όπως αναφέρει το MEGA. Ειδικά στο κέντρο, τα ενοίκια θεωρούνται απαγορευτικά για τους περισσότερους φοιτητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση τιμή για φοιτητικό σπίτι έως 65 τ.μ. διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα: 530 €

Θεσσαλονίκη: 500 €

Πάτρα: 380 €

Κομοτηνή: 300 €

Ιωάννινα: 370 €

Βόλος: 400 €

Ηράκλειο: 400 €

Πέρα από τη ζήτηση, σημαντικό ρόλο παίζει και η βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία έχει «σπρώξει» προς τα πάνω τις τιμές λόγω της επέκτασης της τουριστικής περιόδου.