Στουρνάρας: Η ταχεία απονομή Δικαιοσύνης είναι προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης»

Η ταχεία και προβλέψιμη απονομή της Δικαιοσύνης δεν είναι μόνο θεσμικό ζητούμενο, αλλά προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής εμπιστοσύνης, όπως υπογράμμισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην επιστημονική ημερίδα του ΟΠΕΔ, στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με σαφές μήνυμα προς την Πολιτεία και τους θεσμούς, τόνισε ότι η ποιότητα του δικαστικού συστήματος επηρεάζει άμεσα το επενδυτικό περιβάλλον, τη ροή πιστώσεων, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τελικά την ίδια την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέλυσε τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η δικαιοσύνη επηρεάζει την οικονομία. Όπως είπε, «ένα αποτελεσματικό σύστημα ενισχύει τις επενδύσεις μειώνοντας την αβεβαιότητα, βελτιώνει την παραγωγικότητα επιτρέποντας την ομαλή είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων από την αγορά, και διευκολύνει τη χρηματοδότηση, επιταχύνοντας τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αντίθετα, η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης εγκλωβίζει κεφάλαια, διογκώνει χρέη και μειώνει τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν νέα έργα και επενδύσεις».

Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται χαμηλά στους δείκτες αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και το World Justice Project, όπως σημείωσε.

«Οι καθυστερήσεις αποδίδονται αφενός στον μεγάλο όγκο υποθέσεων που συσσωρεύθηκαν μετά την κρίση χρέους και αφετέρου στην έλλειψη διοικητικού προσωπικού, που αναγκάζει τους δικαστές να ασχολούνται με μη δικαστικά καθήκοντα. Επιπλέον, η χαμηλή ψηφιοποίηση και οι ελλείψεις οικονομικών γνώσεων καθυστερούν ιδιαίτερα υποθέσεις αφερεγγυότητας, επηρεάζοντας αρνητικά το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον», προσέθεσε ο κ. Στουρνάρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, η αναδιοργάνωση των πρωτοδικείων μέσω του Δικαστικού Χάρτη και η ψηφιακή μετάβαση της Δικαιοσύνης, που –όπως ανέφερε– μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία απονομής και να βελτιώσουν τη σχέση πολιτών και επιχειρήσεων με το σύστημα. Η εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών αποτελεί, επίσης, κρίσιμο παράγοντα για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες οικονομικές και τεχνολογικές απαιτήσεις.

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσίασε τις δράσεις της Τράπεζας για την προστασία των συναλλασσόμενων. Μεταξύ αυτών, το πλαίσιο ενημέρωσης τραπεζικών πελατών για επιτόκια, προμήθειες και όρους συναλλαγών, η δημοσιοποίηση συγκριτικών στοιχείων για τις χρεώσεις των τραπεζών και ο Κώδικας Δεοντολογίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που αναθεωρείται ώστε να γίνει πιο σύγχρονος και αποτελεσματικός.

Παράλληλα, η Τράπεζα εποπτεύει την ασφαλιστική αγορά, διασφαλίζοντας την προστασία και τη σωστή ενημέρωση των ασφαλισμένων.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η Δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η χρηματοπιστωτική αξιοπιστία είναι θεμέλια της σταθερότητας και της ευημερίας. Η ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων, είπε, θα απελευθερώσει κεφάλαια, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και θα δώσει νέα ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

