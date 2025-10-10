Μεταφορά χρημάτων: Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από τον Ιανουάριο 2025, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) στην Ευρωζώνη υποχρεούνται να προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσες πληρωμές σε ευρώ.

Από τις 9 Οκτωβρίου οι PSPs υποχρεούνται επίσης να προσφέρουν την υπηρεσία αποστολής άμεσων πληρωμών σε ευρώ και για την καταπολέμηση της απάτης στις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ, την υπηρεσία επαλήθευσης του δικαιούχου (VoP).

Με τις νέες ρυθμίσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο προσιτές πληρωμές, ενισχύοντας την οικονομική λειτουργία της Ευρωζώνης και διευκολύνοντας την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, τονίζει η Κομισιόν.

Αναλυτικά τι αλλάζει

Τα χρήματα σε ευρώ μεταφέρονται αμέσως: η μεταφορά δεν θα διαρκεί πλέον ημέρες – μπορούν να φθάνουν στον λογαριασμό του παραλήπτη σε δευτερόλεπτα, ανά πάσα στιγμή – νύχτες, Σαββατοκύριακα και αργίες.

Εξασφαλίζεται ίδια τιμή με τις κανονικές μεταφορές: οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να χρεώνουν περισσότερα για μια άμεση πληρωμή από ό,τι μια τυπική μεταφορά πίστωσης.

Διασφαλίζεται ισχυρότερη προστασία έναντι απάτης και σφαλμάτων: πριν από την πληρωμή, οι πάροχοι πρέπει να επαληθεύσουν εάν το όνομα του δικαιούχου (ή του παραλήπτη) ταιριάζει με το παρεχόμενο IBAN, βοηθώντας τους ανθρώπους να αποφύγουν λάθη και απάτες. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν.

Χαμηλότερο κόστος για την επεξεργασία πληρωμών: οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης στα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος να συμμετέχουν άμεσα στα συστήματα πληρωμών, ώστε να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες πληρωμών τους, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων πληρωμών, πιο αποτελεσματικά.

