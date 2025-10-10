Αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια σε όσους ανοίγουν «κλειστά» σπίτια – Τι προβλέπει το νέο μέτρο

Ποιοι δικαιούνται τη φοροαπαλλαγή - Πότε χάνεται το δικαίωμα στη φοροαπαλλαγή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια σε όσους ανοίγουν «κλειστά» σπίτια – Τι προβλέπει το νέο μέτρο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο πλαίσιο φοροαπαλλαγής για τα ενοίκια αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2025 - μόλις ψηφιστούν και δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι σχετικές ρυθμίσεις- για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα είχαν τα ακίνητά τους «κλειστά».

Το νέο μέτρο αυτό στοχεύει στη αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που μένουν ανεκμετάλλευτα αλλά και στην ανακούφιση της στεγαστικής κρίσης.

Ποιοι δικαιούνται τη φοροαπαλλαγή

Το σχέδιο νόμου για τη νέα αυτή φορολογική μεταρρύθμιση βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Με αυτό το νέο πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρία έτη, εφόσον εκμισθώσουν κατοικία που παρέμενε κενή για τουλάχιστον 36 συνεχόμενους μήνες.

Το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στα έντυπα Ε1 και Ε2 για τα τρία προηγούμενα έτη (2022, 2023 και 2024), πριν από την υπογραφή του νέου μισθωτηρίου.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για ακίνητα που ενοικιάζονταν βραχυχρόνια (Airbnb), εφόσον είχαν δηλωθεί στο σχετικό μητρώο για τουλάχιστον έναν χρόνο πριν μετατραπούν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Η φοροαπαλλαγή καλύπτει μισθώσεις που συνάπτονται από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών.

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Οι νέες αυτές διατάξεις φέρνουν σημαντικές ευελιξίες και δικλίδες προστασίας για όσους επιλέξουν να μισθώσουν κλειστά ακίνητα:

Αύξηση ορίου εμβαδού

Μέχρι σήμερα, η απαλλαγή ίσχυε για κατοικίες έως 120 τ.μ.. Με το νέο πλαίσιο, το όριο αυξάνεται:

  • Σε 140 τ.μ. για τρίτεκνες οικογένειες,
  • Σε 160 τ.μ. για τετράτεκνες,
  • Με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί.

Έτσι με τη νέα διάταξη, θα μπορούν να ενταχθούν και μεγαλύτερες κατοικίες που μέχρι τώρα εξαιρούνταν.

Προστασία σε πρόωρη αποχώρηση ενοικιαστή

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν την τριετία, για λόγους υγείας, ανωτέρας βίας ή οικειοθελώς, ο ιδιοκτήτες διατηρεί τη φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια που έχουν εισπραχθεί.

Ο ιδιοκτήτης για να συνεχίσει να ωφελείται, θα πρέπει να βρει νέο ενοικιαστή σε διάστημα τριών μηνών. Αν δεν τα καταφέρει, χάνει την απαλλαγή μόνο για τα επόμενα μισθώματα.

Πολλαπλές μισθώσεις μικρής διάρκειας

Το νέο αυτό πλαίσιο επιτρέπει επίσης διαδοχικές μισθώσεις τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στην τριετία, ειδικά για δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που μετακινούνται περιοδικά.

Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο ακίνητο μπορεί να καλύπτει διαφορετικούς ενοικιαστές ανά εξάμηνο ή σχολικό έτος, χωρίς να χάνεται το φορολογικό όφελος.

Προσοχή: η απαλλαγή ισχύει μόνο για μακροχρόνια μίσθωση. Αν το ακίνητο διατεθεί εντός της τριετίας και σε βραχυχρόνια πλατφόρμα, η απαλλαγή ακυρώνεται πλήρως και οι ιδιοκτήτες φορολογούνται αναδρομικά.

Πότε χάνεται το δικαίωμα στη φοροαπαλλαγή

Η φορολογική απαλλαγή ακυρώνεται εφόσον:

  • Ο ιδιοκτήτης δεν βρει νέο ενοικιαστή μέσα σε τρεις μήνες από την αποχώρηση του προηγούμενου.
  • Το ακίνητο ενοικιαστεί παράλληλα βραχυχρόνια (Airbnb ή άλλες πλατφόρμες).
  • Η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα όρια που αντιστοιχούν στον αριθμό των παιδιών κατά τη στιγμή υπογραφής του μισθωτηρίου.

Η απαλλαγή ισχύει μόνο για την πρώτη τριετία της μακροχρόνιας μίσθωσης και δεν μπορεί να επαναληφθεί για το ίδιο ακίνητο.

Στόχος περισσότερα διαθέσιμα σπίτια στην αγορά

Το νέο αυτό μέτρο αναμένεται να δώσει κίνητρο στους ιδιοκτήτες που έχουν ανεκμετάλλευτα ακίνητα στη διάθεσή τους, προκειμένου να τα διαθέσουν προς ενοικίαση.

Ταυτόχρονα, η ρύθμιση επιδιώκει να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που αναζητούν κατοικία σε περιοχές με υψηλές τιμές ή περιορισμένη προσφορά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Υπόκλιση από Ντόντσιτς - «Το καλύτερο κοινό που έχω παίξει ποτέ»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι: Καταστρέψαμε ουκρανικό πύραυλο Flamingo - Ποιο είναι το νέο όπλο του Κιέβου

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Gene Simmons: Τροχαίο ατύχημα για τον θρύλο των KISS - Λιποθύμησε ενώ οδηγούσε - «Είμαι απολύτως καλά»

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια σε όσους ανοίγουν «κλειστά» σπίτια – Τι προβλέπει το νέο μέτρο

09:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση του προγράμματος για την εξωστρέφεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Το Κογκρέσο καθαίρεσε την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Τουλάχιστον 80 φορές είχε απασχολήσει τις Αρχές ο Γεωργιανός που χτύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

08:52ΜΠΑΣΚΕΤ

«Μέγας είσαι Κέντρικ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Πυροτεχνήματα, συναυλίες και στρατιωτική παρέλαση για τα 80α «γενέθλια» του κυβερνώντας Κόμματος

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: 27χρονο μοντέλο έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων παριστάνοντας ότι ήταν σύντροφός τους - Αναζητείται από τις Αρχές

08:39ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ στην επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Από το real estate στη διπλωματία, ο γαμπρός του Τραμπ

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας -Που άλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε «φωνή» στα δέντρα - «Η φροντίδα σου με ζεσταίνει»

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε ταξιδεύετε στην Ευρώπη με τις παλιές ταυτότητες - Τι ισχύει για τις νέες και τον προσωπικό αριθμό

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: 28χρονη έτρεξε να σωθεί στο μπάνιο - Ο σύντροφός της την απείλησε με μαχαίρι - «Θα σε σκοτώσω»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo BZR Electric: Ηλεκτρικό υπεραστικό λεωφορείο με αυτονομία έως 700 χιλιόμετρα

07:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στέλνουν 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για να παρακολουθήσουν τη συμφωνια κατάπαυσης του πυρός

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Λετίσια Τζέιμς: Αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτη η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης

07:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση «κλειδί» του ανιψιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

07:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση «κλειδί» του ανιψιού

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: 28χρονη έτρεξε να σωθεί στο μπάνιο - Ο σύντροφός της την απείλησε με μαχαίρι - «Θα σε σκοτώσω»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί η συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα να φέρει την ειρήνη στην Κύπρο; Ειδικός αναλυτής εξηγεί πώς δημιουργείται προηγούμενο

08:39ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ στην επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Από το real estate στη διπλωματία, ο γαμπρός του Τραμπ

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Τουλάχιστον 80 φορές είχε απασχολήσει τις Αρχές ο Γεωργιανός που χτύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Βοήθεια, τι κάνεις;» – Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και την επίθεση με μαχαίρι

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: 27χρονο μοντέλο έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων παριστάνοντας ότι ήταν σύντροφός τους - Αναζητείται από τις Αρχές

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε ταξιδεύετε στην Ευρώπη με τις παλιές ταυτότητες - Τι ισχύει για τις νέες και τον προσωπικό αριθμό

08:52ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο: Επιστήμονες ανέστρεψαν το Αλτσχάιμερ με νανοσωματίδια

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο – Πότε αλλάζει ο καιρός και επιστρέφουν οι βροχές

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το MEGA δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη - Τι έχει στα σκαριά

06:36LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Το άγνωστο παρασκήνιο της δικαστικής διαμάχης με τον Μπραντ Πιτ - Ο λόγος που ζητά αποζημίωση 30.000$ από τον ηθοποιό

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ