Αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια σε όσους ανοίγουν «κλειστά» σπίτια – Τι προβλέπει το νέο μέτρο

Ένα νέο πλαίσιο φοροαπαλλαγής για τα ενοίκια αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2025 - μόλις ψηφιστούν και δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι σχετικές ρυθμίσεις- για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα είχαν τα ακίνητά τους «κλειστά».

Το νέο μέτρο αυτό στοχεύει στη αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που μένουν ανεκμετάλλευτα αλλά και στην ανακούφιση της στεγαστικής κρίσης.

Ποιοι δικαιούνται τη φοροαπαλλαγή

Το σχέδιο νόμου για τη νέα αυτή φορολογική μεταρρύθμιση βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Με αυτό το νέο πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρία έτη, εφόσον εκμισθώσουν κατοικία που παρέμενε κενή για τουλάχιστον 36 συνεχόμενους μήνες.

Το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στα έντυπα Ε1 και Ε2 για τα τρία προηγούμενα έτη (2022, 2023 και 2024), πριν από την υπογραφή του νέου μισθωτηρίου.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για ακίνητα που ενοικιάζονταν βραχυχρόνια (Airbnb), εφόσον είχαν δηλωθεί στο σχετικό μητρώο για τουλάχιστον έναν χρόνο πριν μετατραπούν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Η φοροαπαλλαγή καλύπτει μισθώσεις που συνάπτονται από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών.

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Οι νέες αυτές διατάξεις φέρνουν σημαντικές ευελιξίες και δικλίδες προστασίας για όσους επιλέξουν να μισθώσουν κλειστά ακίνητα:

Αύξηση ορίου εμβαδού

Μέχρι σήμερα, η απαλλαγή ίσχυε για κατοικίες έως 120 τ.μ.. Με το νέο πλαίσιο, το όριο αυξάνεται:

Σε 140 τ.μ. για τρίτεκνες οικογένειες,

Σε 160 τ.μ. για τετράτεκνες,

Με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί.

Έτσι με τη νέα διάταξη, θα μπορούν να ενταχθούν και μεγαλύτερες κατοικίες που μέχρι τώρα εξαιρούνταν.

Προστασία σε πρόωρη αποχώρηση ενοικιαστή

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν την τριετία, για λόγους υγείας, ανωτέρας βίας ή οικειοθελώς, ο ιδιοκτήτες διατηρεί τη φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια που έχουν εισπραχθεί.

Ο ιδιοκτήτης για να συνεχίσει να ωφελείται, θα πρέπει να βρει νέο ενοικιαστή σε διάστημα τριών μηνών. Αν δεν τα καταφέρει, χάνει την απαλλαγή μόνο για τα επόμενα μισθώματα.

Πολλαπλές μισθώσεις μικρής διάρκειας

Το νέο αυτό πλαίσιο επιτρέπει επίσης διαδοχικές μισθώσεις τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στην τριετία, ειδικά για δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που μετακινούνται περιοδικά.

Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο ακίνητο μπορεί να καλύπτει διαφορετικούς ενοικιαστές ανά εξάμηνο ή σχολικό έτος, χωρίς να χάνεται το φορολογικό όφελος.

Προσοχή: η απαλλαγή ισχύει μόνο για μακροχρόνια μίσθωση. Αν το ακίνητο διατεθεί εντός της τριετίας και σε βραχυχρόνια πλατφόρμα, η απαλλαγή ακυρώνεται πλήρως και οι ιδιοκτήτες φορολογούνται αναδρομικά.

Πότε χάνεται το δικαίωμα στη φοροαπαλλαγή

Η φορολογική απαλλαγή ακυρώνεται εφόσον:

Ο ιδιοκτήτης δεν βρει νέο ενοικιαστή μέσα σε τρεις μήνες από την αποχώρηση του προηγούμενου.

Το ακίνητο ενοικιαστεί παράλληλα βραχυχρόνια (Airbnb ή άλλες πλατφόρμες).

Η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα όρια που αντιστοιχούν στον αριθμό των παιδιών κατά τη στιγμή υπογραφής του μισθωτηρίου.

Η απαλλαγή ισχύει μόνο για την πρώτη τριετία της μακροχρόνιας μίσθωσης και δεν μπορεί να επαναληφθεί για το ίδιο ακίνητο.

Στόχος περισσότερα διαθέσιμα σπίτια στην αγορά

Το νέο αυτό μέτρο αναμένεται να δώσει κίνητρο στους ιδιοκτήτες που έχουν ανεκμετάλλευτα ακίνητα στη διάθεσή τους, προκειμένου να τα διαθέσουν προς ενοικίαση.

Ταυτόχρονα, η ρύθμιση επιδιώκει να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που αναζητούν κατοικία σε περιοχές με υψηλές τιμές ή περιορισμένη προσφορά.

