Black Friday 2025: Πώς η «Μαύρη Παρασκευή» έγινε «Μαύρος Νοέμβριος»

Η Μαύρη Παρασκευή σηματοδοτούσε την αρχή της χειμερινής περιόδου αγορών, ενώ η 24η Δεκεμβρίου — η παραμονή των Χριστουγέννων — σηματοδοτούσε το τέλος της. Ωστόσο, επειδή πολλοί λιανοπωλητές προσφέρουν πλέον προσφορές πάνω από ένα μήνα πριν από τη «Μαύρη Παρασκευή», αυτό το ημερολόγιο λιανικής πώλησης γίνεται πλέον παρωχημένο.

Η Black Friday, φέτος θα «πέσει» την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025.

Σε αντίθεση με την Amazon Prime Day και την Cyber Monday, η Black Friday ξεκίνησε ως μια προσωπική, κοινωνική εμπειρία αγορών. Γίνεται την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, μια αργία για τους περισσότερους υπαλλήλους. Επειδή οι άνθρωποι μένουν στο σπίτι, οι λιανοπωλητές άρχισαν να μειώνουν τις τιμές των εμπορευμάτων για να προσελκύσουν κοινωνικές ομάδες στα καταστήματα, προσφέροντας στους φίλους και τα μέλη της οικογένειας μια δραστηριότητα που μπορούν να κάνουν μαζί.

Οι λιανοπωλητές συνήθιζαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να δουν ποιος θα άνοιγε νωρίτερα την Black Friday, και μερικοί μάλιστα υποδέχονταν τους αγοραστές στα καταστήματα την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αυτό μετέτρεψε τη «Μαύρη Παρασκευή» σε ένα πενθήμερο αγορών που ξεκινούσε την Ημέρα των Ευχαριστιών και τελείωνε την Cyber Monday. Τώρα, επειδή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γίνονται πολλές αγορές στο διαδίκτυο, οι ειδικοί την ονόμασαν Cyber Five. Αλλά καθώς αυτές οι πέντε ημέρες επεκτάθηκαν σε μια εβδομάδα και στη συνέχεια σε πολλές εβδομάδες, οι ειδικοί ονόμασαν όλο το Νοέμβριο «Μαύρο Νοέμβριο».