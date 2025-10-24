North Evia Pass 2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω του vouchers.gov.gr - Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά δύο προορισμούς και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις - Δείτε βήμα-βήμα την διαδικασία υποβολής της αίτησης

Newsbomb

North Evia Pass 2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω του vouchers.gov.gr - Οι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από σήμερα οι πολίτες μπορούν μέσω του vouchers.gov.gr να υποβάλουν αιτήσεις για το «North Evia Pass 2025».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, πρόκειται για μια σημαντική Δράση που υλοποιείται για τρίτη χρονιά. Με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021. Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς: α) Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού, β) Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις: α) Φάση 1 - Νοέμβριος 2025, β) Φάση 2 - Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2026.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 5.566 και θα εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, ώστε να επισκεφθούν τις προαναφερόμενες περιοχές, τονώνοντας την τοπική τουριστική και ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

  • 2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας (Φάση 1: 1.392, Φάση 2: 1.391) και
  • 2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού (Φάση 1: 1.392, Φάση 2: 1.391)

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, μέχρι και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τόσο ψηφιακά, όσο και μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε ολόκληρη την χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, για να υποβάλουν ψηφιακά αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τα εξής βήματα:

  • Εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τους κωδικούς τους στο TaxisΝet.
  • Καταχωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιούν μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP - One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον οι πολίτες έχουν ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.- emep.gov.gr), αυτά αντλούνται αυτόματα και δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.
  • Αμέσως μετά, δηλώνουν τον προορισμό της επιλογής τους, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμούν.
  • Τέλος, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγουν «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι τo «North Evia Pass 2025» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όσοι πολίτες:

  • Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024
  • Δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία την Εύβοια, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, και
  • Δεν είναι δικαιούχοι - ωφελούμενοι, όσοι έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ) 2024-2025 ή 2025-2026, καθώς και όσοι λαμβάνουν ανάλογη παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια περίοδο.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας εντός 2 εργάσιμων ημερών. Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ενεργοποίηση της κάρτας. Για τη χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC - ανέπαφων συναλλαγών.

Το «North Evia Pass 2025» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Κλήσεις χωρίς αριθμό τηλεφώνου – Η νέα μέθοδος που αλλάζει το τοπίο στις τηλεπικοινωνίες

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τοποθετήθηκε η προτομή του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη

12:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νταλάρας για Σαββόπουλο: «Οι ποιητές δεν πεθαίνουν» ­- «Είμαστε σαν τα μάπετ σόου», του είχε πει ο κορυφαίος μουσικός

12:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μπενίτεθ: Αυτό είναι το μυθικό συμβόλαιο του Ισπανού στον Παναθηναϊκό

12:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν έσχες: Αλλαγές, παγίδες και προθεσμία για την κατάθεση των δηλώσεων

12:09LIFESTYLE

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό πριν τρία χρόνια: «Δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είμαι ικανός να ζήσω»

12:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Απολογήθηκε για το περιστατικό με Λανουά - «Εφεύρημα του Γάλλου» υποστήριξαν οι δικηγόροι της

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε κρουαζιερόπλοιο

11:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μπενίτεθ: Στον πάγκο κόντρα στον Αστέρα - Πότε παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η Δικαιοσύνη απέρριψε τις κατηγορίες για την εκλογή Οζέλ στην ηγεσία του CHP

11:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Για γέλια και για κλάματα τα νούμερα της βραδινής ζώνης

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στις απάτες - Νέο ηχητικό ντοκουμέντο με απατεώνα να προσπαθεί να «ρίξει» θύμα

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Big Ben: Η μοναδική στιγμή που σταματάει το ρολόι - Τι αποκαλύπτει ωρολογοποιός

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα - Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι λάτρεις του τυριού δηλώνουν πως θα γίνουν vegan μετά την αποκάλυψη για το πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα

11:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κως: Εξιχνιάστηκε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με θύματα τρία 13χρονα παιδιά - Δράστης ένας συνομήλικός τους

11:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το συγκλονιστικό «Prima Facie» με τη Λένα Παπαληγούρα επιστρέφει

11:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε και επίσημα η εποχή Ράφα Μπενίτεθ - Αποχώρησε ο Κόντης

11:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο εκ βαθέων αποχαιρετισμός της Πέννυς Μπαλτατζή στον Διονύση Σαββόπουλο: «Ορφάνεψα νιώθω…»

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Επικίνδυνη καταδίωξη και σύλληψη 13χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

10:29ΕΘΝΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας – Τι παρατήρησαν στην πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα - Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια τα τηλεφωνήματα από το βράδυ της διπλής δολοφονίας - Έρχονται τρεις νέες συλλήψεις σε Μεσσηνία και Αττική

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Επίθεση δικαστών και εισαγγελέων σε τηλεοπτικές εκπομπές: «Οι δημοσιογραφικές ακρότητες ξεπέρασαν κάθε όριο»

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

08:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Πώς ο 4χρονος γιος αποκάλυψε την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

09:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο NBA: Πώς λειτουργούσε η Cosa Nostra, η εμπλοκή του Ροζίερ και το Μπακς-Λέικερς

11:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Για γέλια και για κλάματα τα νούμερα της βραδινής ζώνης

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι καταθέσεις των φίλων της και οι τελευταίες στιγμές της

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι λάτρεις του τυριού δηλώνουν πως θα γίνουν vegan μετά την αποκάλυψη για το πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ