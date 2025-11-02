Οι ΗΠΑ χωρίς ψιλά: Η απόφαση για κατάργηση ενός σεντ προκαλεί χάος στα καταστήματα -«Μας λείπουν»

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει την παραγωγή κερμάτων ενός σεντ έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση και προβλήματα στην αμερικανική αγορά λιανικής. Η παραγωγή όλων των άλλων κερμάτων (nickel – 5 σεντ, dime – 10 σεντ, quarter – 25 σεντ, κ.λπ.) συνεχίζεται κανονικά.

Η διακοπή αφορά μόνο το penny, το οποίο θεωρήθηκε ασύμφορο να παράγεται, καθώς η κατασκευή του κοστίζει σχεδόν τέσσερις φορές την ονομαστική του αξία (περίπου 3,7 σεντ για κάθε νόμισμα).

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, μεγάλοι εμπορικοί σύνδεσμοι κάνουν λόγο για «έλλειψη σαφών οδηγιών» από την κυβέρνηση και το Κογκρέσο, με αποτέλεσμα πολλά καταστήματα να στρογγυλοποιούν προς τα κάτω τις τιμές, προκειμένου να αποφύγουν προστριβές με πελάτες ή νομικά ζητήματα, χάνοντας έτσι χρήματα.

«Κάθε λιανοπωλητής που δέχεται μετρητά επηρεάζεται», τόνισε ο Ντάιλαν Τζιον, διευθυντικό στέλεχος της National Retail Federation (NRF), όπου ανήκουν κολοσσοί όπως οι Walmart, Target, Macy’s και Old Navy. Σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ παρατηρείται έλλειψη νομισμάτων του ενός σεντ, ενώ αλυσίδες ταχείας εστίασης και σούπερ μάρκετ αναγκάστηκαν να αντιδράσουν άμεσα.

Καταστήματα στρογγυλοποιούν



Η αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών Sheetz ανήρτησε προειδοποίηση στα καταστήματά της στην Πενσυλβάνια:

«Η Νομισματοκοπία των ΗΠΑ δεν θα παράγει πλέον σεντς– μας λείπουν τα ψιλά!»

Οι πελάτες καλούνται να πληρώνουν ανέπαφα, να «στρογγυλοποιούν το ποσό των αγορών τους προς τα πάνω» υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών ή να ανταλλάσσουν τα νομίσματά τους με ποτά.

Η Kwik Trip στο Ουισκόνσιν στρογγυλοποιεί όλες τις συναλλαγές με μετρητά στον πλησιέστερο πολλαπλάσιο των πέντε σεντ, ενώ η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Kroger (με περίπου 2.700 καταστήματα) ζήτησε από τους πελάτες να προσπαθούν να δίνουν «ακριβώς τα ρέστα».

Ακόμη και φαρμακεία CVS στη Βιρτζίνια ανήρτησαν ειδοποίηση για την «έλλειψη ψιλών».

Σε αντίθεση με χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, που έχουν προ πολλού καταργήσει τα μικρότερα κέρματα, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω των καταναλωτικών νόμων ορισμένων πολιτειών (Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, Ιλινόις). Οι νόμοι αυτοί απαιτούν «ρέστα» στις συναλλαγές με μετρητά.

«Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι σαφείς κανόνες για τη στρογγυλοποίηση. Πρέπει να ξέρουμε αν επιτρέπεται να στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω ή προς τα κάτω», υπογράμμισε ο Τζιον.

Αίτημα για ενιαία ρύθμιση



Ένωση πρατηρίων καυσίμων, σούπερ μάρκετ και ταξιδιωτικών καταστημάτων προειδοποίησε ήδη το Κογκρέσο ότι, χωρίς άμεση νομοθετική ρύθμιση, «σύντομα θα είναι νομικά αδύνατη η διεξαγωγή συναλλαγών με μετρητά σε μεγάλο μέρος της χώρας».

Η αλυσίδα Love’s Travel Stops, με πάνω από 640 σημεία σε 42 Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι «αν κάποιο κατάστημα δεν διαθέτει ψιλά, το ρέστα στις συναλλαγές με μετρητά θα προσαρμόζεται υπέρ του πελάτη, με αποτέλεσμα η διαφορά θα καλύπτεται από την επιχείρηση».

Η κατασκευή κάθε νομίσματος του ενός σεντ κοστίζει περίπου 3,69 σεντ, δηλαδή περισσότερο από την ονομαστική του αξία. Ο τερματισμός της παραγωγής αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 56 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Παρότι κυκλοφορούν ακόμη περίπου 114 δισεκατομμύρια σεντς, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποιούνται ολοένα και λιγότερο.

Το σεντ, ένα από τα πρώτα νομίσματα που παρήγαγε η U.S. Mint το 1792, έχει γίνει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης: οι επικριτές το θεωρούν «άχρηστο και δαπανηρό απομεινάρι του παρελθόντος», ενώ οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι συμβάλλει στη σταθερότητα των τιμών και συχνά εξυπηρετεί φιλανθρωπικούς σκοπούς.