Τα κρυπτονομίσματα παραμένουν υπό πίεση, ανησυχία στους επενδυτές – Τι συμβαίνει

Τα κρυπτονομίσματα εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθοδική πορεία, με το Bitcoin να διαπραγματεύεται κάτω από τα 107.000 δολάρια και τα altcoins να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, τρεις εβδομάδες έπειτα από ένα ιστορικό γεγονός εκκαθάρισης που συγκλόνισε την κατηγορία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και εξάλειψε δισ. δολάρια σε θέσεις με δανεικά κεφάλαια.

Αυτό συμβαίνει καθώς, για πρώτη φορά σε επτά μήνες, η θεσμική ζήτηση για Bitcoin έχει επίσης υποχωρήσει υπό του ρυθμού με τον οποίο εξορύσσονται νέα νομίσματα, σύμφωνα με τον Τσαρλς Έντουαρντς, ιδρυτή της Capriole Investments. Ενώ αυτή η κίνηση υποδηλώνει ότι οι μεγάλοι αγοραστές ενδέχεται να υποχωρούν, άλλες δραστηριότητες υποδεικνύουν στάση αποφυγής κινδύνου σε ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ο δείκτης MarketVector, ο οποίος παρακολουθεί το χαμηλότερο μισό των 100 μεγαλύτερων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, σημειώνοντας πτώση έως και 8,8%, με ορισμένα tokens να επαναδοκιμάζουν τα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της απότομης πτώσης του Οκτωβρίου.

Ο δείκτης έχει σημειώσει πτώση περίπου 60% εφέτος.

Το Bitcoin υποχώρησε κατά 4,3% τη Δευτέρα, στα 105.300 δολάρια περίπου και εξακολουθεί να κυμαίνεται περίπου 14% υψηλότερα από τον Δεκέμβριο. Παρ’ όλα αυτά, υστερεί σε σύγκριση με τις παγκόσμιες μετοχές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου που είναι περισσότερο ευαίσθητα στις μακροοικονομικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα τα κρυπτονομίσματα να δυσκολεύονται να ανακάμψουν, παρά το γενικά θετικό παγκόσμιο κλίμα.

Η κατάρρευση του Οκτωβρίου εξάλειψε περίπου 19 δισ. δολάρια σε θετικές θέσεις και οι συμμετέχοντες στην αγορά τονίζουν ότι η ανασυγκρότηση αυτής της κεφαλαιακής βάσης απαιτεί χρόνο. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι επενδυτές περιμένουν επιβεβαίωση ότι οι τιμές έχουν «αγγίξει» χαμηλό σημείο.

«Η αγορά θα πρέπει πρώτα να υποδείξει ότι ένα πειστικό κατώτατο σημείο στην τιμή είναι κοντά πριν κάνει μια νέα προσπάθεια να κινηθεί ανοδικά», υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος της Selini Capital, Τζόρντι Αλεξάντερ. Ακόμη, εκτίμησε πως η αγορά κρυπτονομισμάτων βρίσκεται σε «φάση αποτοξίνωσης» από το σοκ της εκκαθάρισης του Οκτωβρίου. Ενόσω πολλοί επισημαίνουν τον Οκτώβριο ως σημείο καμπής για τη μεταβλητότητα της αγοράς κρυπτονομισμάτων, άλλοι εξακολουθούν να θεωρούν τις χαμηλές τιμές σε όλη την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ως μυστήριο.

Εντωμεταξύ, οι επενδυτές έχουν αποσύρει περισσότερα από 1,8 δισ. δολάρια από τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και επενδύουν απευθείας σε Βitcoin ή Εther, σε τέσσερις ημέρες συναλλαγών.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν βοηθά, σύμφωνα με την ανάλυση. Οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο έχουν σε μεγάλο βαθμό καταρριφθεί, σηματοδοτώντας ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο «αυξάνει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων όπως το Bitcoin, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπική δυναμική του», υπογράμμισε ο αναλυτής αγοράς στην XS, Λιν Τραν.

