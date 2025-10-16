Σημαντικά κενά στους παγκόσμιους κανόνες για τα κρυπτονομίσματα – Το FSB προειδοποιεί

Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), οργανισμός που ιδρύθηκε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, διατύπωσε σειρά συστάσεων σχετικά με τους κανόνες για τα κρυπτονομίσματα το 2023, σε μία προσπάθεια να τα ευθυγραμμίσει με τον κύριο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Στην ανασκόπηση της Πέμπτης (16/10), ανέφερε πως παρ’ ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, η διεθνής εφαρμογή και ο συντονισμός των κανόνων παραμένουν «κατακερματισμένοι, ασυνεπείς και ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα των αγορών κρυπτονομισμάτων».

Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν «περιορισμένοι προς το παρόν», σύμφωνα με την αξιολόγηση, αλλά τώρα αυξάνονται με την άνοδο του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων, που διπλασίασαν την αξία της παγκόσμιας αγοράς σε 4 τρισ. δολάρια κατά το τελευταίο έτος.

«Αυτό έχει συνέπειες. Αυτά τα κρυπτονομίσματα μπορούν να διακινούνται πολύ εύκολα πέρα από τα σύνορα, ευκολότερα από άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου, Τζον Σίντλερ, μιλώντας, στο Reuters, περιγράφοντας τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην ανασκόπηση.

Η εφετινή αύξηση της αξίας της αγοράς κρυπτονομισμάτων οφείλεται εν πολλοίς στη στάση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σίντλερ επεσήμανε ότι υπάρχει ανάγκη για στενή παρακολούθηση, καθώς τα κρυπτονομίσματα συνδέονται ολοένα και περισσότερο με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα stablecoins –κρυπτονομίσματα που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο ως επί το πλείστον– χρησιμοποιούνται ευρύτερα με τον καιρό.

Ακόμη, ένα από τα βασικά ζητήματα που σημειώθηκαν στην έκθεση του FSB, ήταν ότι σχεδόν καμία χώρα δεν διαθέτει ακόμη πλήρες κανονιστικό πλαίσιο για τα stablecoins.

Αν και εξακολουθεί να είναι μικρή σε σύγκριση με τις αγορές κρυπτονομισμάτων που κυριαρχούνται από το Bitcoin, η αγορά έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 3/4 το τελευταίο έτος, φτάνοντας τα 290 δισ. δολάρια, μία πορεία που αναμένεται να συνεχιστεί με την εφαρμογή των αμερικανικών κανόνων που ισχύουν πλέον για αυτά.

Η έκθεση του FSB εξέτασε την εφαρμογή των συστάσεων για τα κρυπτονομίσματα και τα stablecoins σε 29 δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Χονγκ Κονγκ και του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και η Αμερική συμμετείχε μόνο στον τομέα των stablecoins. Ωστόσο, το Ελ Σαλβαδόρ, όπου εδρεύει το μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο, το Tether, δεν συμμετείχε.

Ο Σίντλερ υπογράμμισε ότι η τελευταία αναθεώρηση ήταν αξιόλογη ακόμη και χωρίς τη συμβολή του Ελ Σαλβαδόρ, δεδομένου ότι το FSB ήταν ήδη ενήμερο για τους κινδύνους, αλλά τόνισε την ανάγκη για καλύτερη παγκόσμια συνεργασία και συντονισμό από όλες τις δικαιοδοσίες στο μέλλον.

«Όλοι μπορούμε να θέσουμε πλαίσιο σε εφαρμογή, αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν συνεργάζονται και δεν βοηθούν ο ένας τον άλλον, θα είναι πραγματικά δύσκολο, επειδή αυτά τα πράγματα δεν γνωρίζουν σύνορα», προσέθεσε.

Οι παγκόσμιοι ρυθμιστές κινήθηκαν απότομα μετά την κατάρρευση της κρυπτογραφικής ανταλλαγής FTX και την κατάρρευση των νομισμάτων TerraUSD / Luna το 2022.

Υπήρξε μεγάλη αναταραχή και την τελευταία εβδομάδα, με τη μεγαλύτερη κατάρρευση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία την Παρασκευή (10/10) να προκαλεί εκκαθαρίσεις σχεδόν 20 δισ. δολαρίων στην αγορά.

Η έκθεση του FSB περιέχει μία λίστα με οκτώ συστάσεις προς τις δικαιοδοσίες για την επιτάχυνση της εφαρμογής ολοκληρωμένων και παγκοσμίως συνεπών κανόνων και για καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία και συντονισμό.

Ακολουθούν παρόμοιες ανησυχίες που εκφράστηκαν από την εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χρεόγραφα τον Απρίλιο, ότι ακόμη και οι μικρές αγορές μπορούν να αποτελέσουν πηγή μεγαλύτερων προβλημάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ακόμη και αν οι χώρες έχουν τα δικά τους ρυθμιστικά καθεστώτα, μπορούν να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες των εταιρειών κρυπτονομισμάτων που εδρεύουν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Τζον Σίντλερ.