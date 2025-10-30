Το Bitcoin υποχωρεί προς τα 107.000 δολάρια εν μέσω αναταράξεων στις αγορές

Το Bitcoin υποχώρησε ξανά, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αλλά και το ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας για την παγκόσμια ανάπτυξη. Η πτώση ήρθε παράλληλα με τη διόρθωση άλλων risk assets και την ανακοίνωση της Meta για νέα έκδοση χρέους, που ενίσχυσε τη νευρικότητα στις αγορές, όπως τονίζεται σε ανάλυση του Bloomberg.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε έως και 3,2%, κάτω από τα 107.000 δολάρια, προτού περιορίσει ελαφρώς τις απώλειες το βράδυ της Πέμπτης (30/10). Η διόρθωση ήρθε μία ημέρα μετά την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve κατά 25 μονάδες βάσης, στη ζώνη του 3,75% – 4%, τη δεύτερη συνεχόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, ο Πάουελ προειδοποίησε τους επενδυτές να μην θεωρήσουν δεδομένες περαιτέρω μειώσεις, προκαλώντας στροφή σε πιο επιφυλακτική στάση.

Η αβεβαιότητα ενισχύθηκε από την ανακοίνωση της Meta Platforms για νέα έκδοση εταιρικών ομολόγων ύψους 30 δισ. δολαρίων με στόχο τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, μία εξέλιξη που πολλοί αναλυτές είδαν ως ένδειξη αυξημένης ανάγκης ρευστότητας στον τεχνολογικό κλάδο.

Παράλληλα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, που κατέληξε σε εμπορική συμφωνία για μείωση δασμών σε κινεζικά προϊόντα που σχετίζονται με φαιντανύλη, προκάλεσε αρχικά επιτάχυνση της πτώσης στα κρυπτονομίσματα, πριν αυτή σταθεροποιηθεί.

Τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα δέχθηκαν εντονότερες πιέσεις: Το Ether έχασε περίπου 5,3%, το XRP υποχώρησε 6% και το Dogecoin σχεδόν 8,6%.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει εύθραυστη μετά τη flash crash των προηγούμενων εβδομάδων, που προκάλεσε ρεκόρ ρευστοποιήσεων λίγο μετά το ιστορικό υψηλό του Bitcoin.

Παρά την πρόσφατη αδυναμία, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη εξακολουθούν να ευνοούν μακροπρόθεσμα το Bitcoin, με βασικές ζώνες στήριξης τα 107.000 και 100.000 δολάρια.

Όπως σημείωσε ο Λανς Βιτάντσα της TD Cowen, «οι επενδυτές πρέπει να κοιτούν πέρα από τον θόρυβο της καθημερινής μεταβλητότητας. Τα θεμελιώδη παραμένουν ισχυρά».