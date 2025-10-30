Η Fed χάλασε το κλίμα στη Wall Street

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP Photo
Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη (29/10) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Μετά τα συνεχόμενα ρεκόρ στους βασικούς δείκτες και μετά τη χθεσινή μείωση των επιτοκίων από τη Fed, ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ δήλωσε πως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη μια νέα μείωση τον Δεκέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 74,37 μονάδων (–0,16%), στις 47.632 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 130,98 μονάδων (+0,55%), στις 23.958,47 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,30 μονάδων, στις 6.890,59 μονάδες.



