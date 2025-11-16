Πόθεν Έσχες: Μέχρι τη Δευτέρα οι δηλώσεις- Σε ποιους χτυπάει «καμπανάκι» για τσουχτερά πρόστιμα

Αύριο, Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου του 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων του Πόθεν Έσχες της χρήσης του 2024. Παράλληλα επισημαίνεται πως οι υπόχρεοι για να το κάνουν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Θα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα pothen. gr με τους κωδικούς του taxisnet .

gr με τους κωδικούς του . Θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της δήλωσης τους και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία.

Εάν υπάρχουν λάθη, τότε θα πρέπει αυτά τα διορθωθούν ή θα πρέπει οι υπόχρεοι να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Φορέα που έχει στείλει τα στοιχεία, πριν προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της δήλωσης τους.

Είναι υποχρεωμένοι να εξηγήσουν το ποσό που δηλώνουν από ποια πηγή προέρχονται τα χρήματα. Δηλαδή είναι μισθός/ ενοίκια/ πώληση περιουσιακού στοιχείου κλπ.

Θα πρέπει να τσεκάρουν εάν είναι συμπληρωμένα σωστά τα στοιχεία για τα οχήματα, όπως για τις πινακίδες, τα κυβικά κλπ.

Διευκρινίζεται πως από την πλατφόρμα του Πόθεν Έσχες αντλούνται αυτόματα:

τραπεζικές θυρίδες

επενδυτικά προϊόντα

τραπεζικές καταθέσεις

δανειακές υποχρεώσεις

πιστωτικές κάρτες

ακίνητη περιουσία και τα οχήματα κλπ. εάν αυτά τηρούνται σε ελληνική τράπεζα και όχι του εξωτερικού

Ενώ θα πρέπει να συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία μόνος του εάν έχει λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού.

Μάλιστα όσον αφορά στους παντρεμένους (συζύγους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης) αλλά και όσους δεν εργάζονται ή δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος επισημαίνεται πως θα πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις για το Πόθεν Έσχες.

