Πόθεν έσχες: Αλλαγές, παγίδες και προθεσμία για την κατάθεση των δηλώσεων

Μια εβδομάδα ακόμη έχουν περιθώριο να καταθέσουν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) οι υπόχρεοι μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι δηλώσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί και οριστικοποιηθεί στη σχετική ηλεκτρονική ιστοσελίδα, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι μέσω της νέας πλατφόρμας ΠΟΘΕΝ είναι διαθέσιμη η υποβολή ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2025 (χρήση 2024).

Αλλαγές και παγίδες

Η φετινή διαδικασία παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Η πιο βασική είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών στοιχείων, καθώς οι υπόχρεοι μπορούν πλέον, με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, να αντλούν απευθείας από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεδομένα που αφορούν καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, η νέα αυτή ευκολία συνοδεύεται και από παγίδες, καθώς η ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον φορολογούμενο. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ακόμη και μικρής σημασίας, μπορεί να προκαλέσουν αναδρομικούς ελέγχους.

Πώς γίνεται η υποβολή της δήλωσης

1. Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Μόλις συνδεθείτε, δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία.

3. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Αν λείπουν στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν. Αν υπάρχουν λάθος στοιχεία πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο, πριν την οριστικοποίηση.

Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Δείτε εδώ το νέο εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Πόθεν έσχες (ν.5026/2023) με τις αναλυτικές οδηγίες

