Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση έως 15 Νοεμβρίου - Τι ισχύει για όσους καθυστερήσουν

Ακόμη δύο βδομάδες πήρε παράταση η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, καθώς η προθεσμία για τους υπόχρεους λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2025.

Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες είναι διαφορετική. Οι δηλώσεις γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι η αυτόματη άντληση δεδομένων των υπόχρεων, τραπεζικών και επενδυτικών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις. Κομβικό σημείο είναι και η υπευθυνότητα του δηλούντα, παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον χρήστη. Λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Για τους συζύγους και συντρόφους, ακόμη κι αν δεν ανήκουν άμεσα στις υπόχρεες κατηγορίες, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα.

Πώς και μέχρι πότε γίνεται η υποβολή

Η διαδικασία ξεκίνησε την 1η Αυγούστου και διαρκεί έως 15 Νοεμβρίου 2025. Οι υπόχρεοι οφείλουν να καταχωρήσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, από ακίνητα και μετοχές έως λογαριασμούς, οχήματα και δάνεια, για το οικονομικό έτος 2024.

Τα βήματα

Σύνδεση στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet.

Αυτόματη άντληση στοιχείων από όλες τις τράπεζες.

Έλεγχος και συμπλήρωση των στοιχείων, προσθέτοντας όσα λείπουν

Έλεγχος και συμπλήρωση των στοιχείων, προσθέτοντας όσα λείπουν Αιτιολόγηση προέλευσης χρημάτων: κάθε πόσο πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική εξήγηση (μισθός, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου κλπ.)

Έλεγχος ακινήτων και οχημάτων για τυχόν διαφορές με την πραγματική κατάσταση.

Υποβολή δήλωσης από τον/τη σύζυγο ή σύντροφο, εφόσον απαιτείται.

Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης

Όσοι υποβάλουν τη δήλωση εκπρόθεσμα έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα πρέπει να πληρώσουν ηλεκτρονικό παράβολο ύψους: