Wall Street: Πιέσεις από Microsoft και τεχνητή νοημοσύνη
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη (29/1) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,, όπου ξεχώρισε η βουτιά (-10%) της μετοχής της Microsoft καθώς αναζωπυρώνεται η ανησυχία σχετικά με το υψηλό κόστος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι δείκτες
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 55,96 μονάδων (+0,11%), στις 49.071,56 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 172,32 μονάδων (–0,72%), στις 23.685,12 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 9,02 μονάδων (–0,13%), στις 6.969,01 μονάδες.
19:00 ∙ LIFESTYLE
