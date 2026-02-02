Τα 5 «κλειδιά» για συντάξεις πάνω από το 60% του μισθού - Παραδείγματα

Σύνταξη κοντά στις αποδοχές που είχαν ως εργαζόμενοι και η οποία θα υπερβαίνει το 60% του συντάξιμου μισθού τους μπορούν να πάρουν οι ασφαλισμένοι, αξιοποιώντας έξυπνα 5 κλειδιά που οδηγούν σε αυξήσεις.

Το 60% θεωρείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως η «εύλογη αναλογία» που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ της σύνταξης και του μισθού ως ελάχιστη ανταπόδοση των εισφορών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Πολλοί ασφαλισμένοι, όμως, καταλήγουν να παίρνουν σύνταξη που υπολείπειται το 60% του μισθού και το χειρότερο είναι πως για να καλύψουν τη διαφορά θα περιμένουν τις αυξήσεις πολλών ετών.

Σύνταξη πάνω από το 60% του συντάξιμου μισθού, αξιοποιώντας 5 κλειδιά

1. Τα έτη ασφάλισης και τα ποσοστά αναπλήρωσης.

Όσο περισσότερα είναι τα έτη τόσο αυξάνονται οι συντελεστές υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης. Τα καλύτερη έτη από πλευράς ανταποδοτικότητας είναι από τα 36 έως τα 40 καθώς οι ασφαλισμένοι παίρνουν προσαύξηση 2,55% κατ' έτος στα ποσοστά αναπλήρωσης. Στα 36 έτη ο συντελεστής υπολογογισμού της σύνταξης είναι 39,81% και στα 40 έτη φτάνει στο 50%.

2. Το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Το ποσό διαφέρει ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τα έτη παραμονής στην Ελλάδα. Το πλήρες ποσό για όσους αποχωρήσουν το 2026 είναι 446,87 ευρώ από τα 20 έτη ασφάλισης και άνω, ενώ με 15 έτη είναι 402 ευρώ. Επίσης, για κάθε έτος από την ηλικία των 15 και μετά, που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα, το πλήρες ποσό καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/40 ανά έτος.

3. Το καθεστώς συνταξιοδότησης και αν πρόκειται για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Στη μειωμένη σύνταξη το ποσό της εθνικής σύνταξης έχει πέναλτι με περικοπή κατά 30%. Η περικοπή αυτή επιδρά και στην τελική σύνταξη και εν τέλει μπορεί να κατεβάσει το ποσό κάτω από το 60% του μισθού.

4. Η εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Τα έτη που εξαγοράζονται ανεβάζουν τα ποσοστά αναπλήρωσης και βοηθούν τους ασφαλισμένους να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη. Συμφέρει η εξαγορά δύο ή τριών ετών ώστε να συμπληρώνεται η 40ετία με πλήρη σύνταξη.

5. Οι αποδοχές από την εργασία.

Δεν είναι κανόνας ότι με υψηλό μισθό και πολλά χρόνια ασφάλισης ένας ασφαλισμένος θα πάρει σύνταξη στο 60% του μισθού. Από τα παραδείγματα προκύπτει ότι μπορεί να πέσει και πιο κάτω. Το ιδανικό είναι ο συντάξιμος μισθός να βγαίνει περίπου μεταξύ 1.500 ευρώ και 1.800 ευρώ και με 40ετία, καθώς με αυτά τα ποσά οι ασφαλισμένοι παίρνουν σύνταξη από 75% ως 80% του μισθού. Για παράδειγμα, με συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ η σύνταξη με 40ετία είναι 1.196,87 ευρώ και αντιστοιχεί στο 79,8% του μισθού, ενώ με μισθό 1.800 ευρώ η σύνταξη με 40ετία είναι 1.346,87 ευρώ και αντιστοιχεί στο 74,8% του μισθού.

Ο συνδυασμός των 5 κλειδιών είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει τους υποψήφιους συνταξιούχους του 2026 να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να βγάλουν σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού.

Διαβάστε επίσης