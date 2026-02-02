Eurostat: Σχεδόν 1 στους 5 δεν έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι - «Πρωτιά» για Ελλάδα και Βουλγαρία

Το 9,2% του πληθυσμού της ΕΕ δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό 

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το 9,2% του πληθυσμού της ΕΕ δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) τη Δευτέρα (02/02).

To παραπάνω ποσοστό παρουσιάζει βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με τη Eurostat.

Το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό καταγράφεται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (και οι δύο 19%) και ακολουθούν η Λιθουανία (18%) και η Ισπανία (17,5%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Φινλανδία (2,7%), στην Πολωνία και τη Σλοβενία (και οι δύο 3,3%), και στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 3,6%).

