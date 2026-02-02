Η Stoiximan καλωσορίζει τον Νεοκλή Αβδάλα στην ομάδα των CSR Ambassadors

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Νεοκλή Αβδάλα στην ομάδα των CSR Ambassadors
Η Stoiximan διευρύνει την ομάδα των CSR Ambassadors της, καλωσορίζοντας τον διεθνή καλαθοσφαιριστή Νεοκλή Αβδάλα, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας διάρκειας τριών ετών. Η ένταξή του έρχεται να ενισχύσει το δίκτυο σπουδαίων προσωπικοτήτων του ελληνικού αθλητισμού που συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, όπως οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Λευτέρης Πετρούνιας, Μίλτος Τεντόγλου, Κατερίνα Στεφανίδη, Άννα Κορακάκη, Δημήτρης Διαμαντίδης, Σπύρος Γιαννιώτης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και πολλοί ακόμη.

Η συνεργασία αυτή διαμορφώνεται σε κοινές βάσεις, όπως η αριστεία, η πρόοδος, η επιμονή και η κοινωνική ευθύνη. Ο Νεοκλής Αβδάλας, ένας από τους πλέον πιο ταλαντούχους αθλητές της γενιάς του, o οποίος αγωνίζεται ως shooting guard, έχει καταφέρει σε νεαρή ηλικία να διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, αποδεικνύοντας ότι η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά αποτελούν θεμέλια για τη συνεχή εξέλιξη. Σήμερα, εκπροσωπεί το ελληνικό μπάσκετ σε διεθνές επίπεδο, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά.

Μεγάλωσε αγωνιστικά στις ακαδημίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τη σεζόν 2021-22, ενώ τον Δεκέμβριο του 2021 έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague. Αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΣ Καρδίτσας τη σεζόν 2023-24 και στο Περιστέρι τη σεζόν 2024-25, συμμετέχοντας για δύο συνεχόμενες σεζόν στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος (Stoiximan GBL), όπου αναδείχθηκε Rookie of the Year για δύο χρονιές.

Σε διεθνές επίπεδο, υπήρξε μέλος των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας U16, U18 και U20, συμμετέχοντας στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα U18 το 2023 και το 2024, καθώς και στο FIBA U20 EuroBasket 2025 που διεξήχθη στο Ηράκλειο. Το 2025 κατατάχθηκε στο Νο. 2 των διεθνών νεοεισερχόμενων της τάξης του 2025 από το 247Sports και ξεχώρισε στο NBA Draft Combine 2025 στο Σικάγο, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο αγωνιστικό προφίλ. Πέρσι επίσης, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας την καριέρα του στο κολεγιακό μπάσκετ με τους Virginia Tech Hokies, στο NCAA.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Νεοκλής Αβδάλας θα συμμετέχει ενεργά στους IROES, της Stoiximan, στηρίζοντας πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, την ισότητα στις ευκαιρίες και την προώθηση του αθλητισμού ως μέσου κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης.
Η Stoiximan, μέσα από το πρόγραμμα IROES, έχει διαμορφώσει διαχρονικά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας, με πρωτοβουλίες που εκτείνονται από εκπαιδευτικές δράσεις έως στοχευμένες παρεμβάσεις σε τομείς όπως η ψυχική υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη. Η προσθήκη του Νεοκλή Αβδάλα στο ρόστερ των CSR Ambassadors προσδίδει νέα δυναμική σε αυτήν την αποστολή.

Ο Νεοκλής Αβδάλας δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εντάσσομαι στους IROES της Stoiximan και που θα έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο αθλητισμός μου έχει δώσει πολλά και μέσα από αυτή τη συνεργασία θέλω να συμβάλω ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους».

Ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan, σημείωσε: «Ο Νεοκλής Αβδάλας, παρά το νεαρό της ηλικίας του, αποτελεί ήδη παράδειγμα αθλητή με ήθος, συνέπεια και υψηλές φιλοδοξίες. Η πορεία και οι αξίες του ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία της Stoiximan και είμαστε βέβαιοι ότι η συμμετοχή του στις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας θα ενισχύσει περαιτέρω το κοινωνικό μας αποτύπωμα».

