Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

Η Άντζελα Χάρις υπέστη κρίσεις κατά τη διάρκεια ενός tilt-table test, μιας εξέτασης που πραγματοποιείται για τη διερεύνηση ανεξήγητων λιποθυμιών

Μια γυναίκα που υποστηρίζει ότι βίωσε τη μεταθανάτια εμπειρία και είδε σκηνές από το μέλλον της ανθρωπότητας, απευθύνει σήμερα μια σκοτεινή προειδοποίηση για όσα έρχονται.

Οι συζητήσεις γύρω από το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο δεν λένε να κοπάσουν, με ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να ισχυρίζονται ότι έχουν περάσει για λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά «στην άλλη πλευρά».

Ανάλογες αφηγήσεις έχουν δώσει κατά καιρούς άτομα όπως η Άμπερ Κάβανα, η οποία επανήλθε στη ζωή μετά από δύο εγκεφαλικά επεισόδια το 2021. Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται και η Άντζελα Χάρις, η οποία είχε μια εμπειρία κοντά στον θάνατο κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης.

Η καρδιά σταμάτησε για 32 δευτερόλεπτα

Η Άντζελα Χάρις υπέστη κρίσεις κατά τη διάρκεια ενός tilt-table test, μιας εξέτασης που πραγματοποιείται για τη διερεύνηση ανεξήγητων λιποθυμιών. Εκείνη τη στιγμή, όπως αναφέρει, η καρδιά της σταμάτησε για 32 δευτερόλεπτα. Σήμερα εργάζεται ως spiritual coach, υποστηρίζοντας ότι εκείνη η εμπειρία άλλαξε ριζικά τη ζωή και την κοσμοθεωρία της.

«Το 2015, η ζωή μου όπως την ήξερα ανατράπηκε από μια εμπειρία κοντά στον θάνατο που άλλαξε για πάντα την πορεία μου», γράφει στον προσωπικό της ιστότοπο. Όπως περιγράφει, το γεγονός αυτό λειτούργησε ως καταλύτης για μια βαθιά πνευματική αφύπνιση, μέσα από την οποία, όπως λέει, θυμήθηκε την αληθινή φύση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Τι ισχυρίζεται ότι είδε

Παρότι η κλινική της «απουσία» διήρκεσε λιγότερο από μισό λεπτό, η Χάρις υποστηρίζει ότι βίωσε μια σειρά από έντονες εμπειρίες. Αρχικά, είδε συγγενικά της πρόσωπα που είχαν πεθάνει, μια εικόνα που συχνά περιγράφεται σε αφηγήσεις μεταθανάτιων εμπειριών.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν πολύ πιο απρόσμενη. Όπως ισχυρίζεται, «μεταφέρθηκε» σε δύο άλλους πλανήτες γεμάτους ζωή και είδε τον εαυτό της να ζει ως ένα διαφορετικό, εξωγήινο είδος. Παράλληλα, λέει ότι της αποκαλύφθηκαν εικόνες από το μέλλον της Γης.

Το μέλλον μετά από καταστροφικούς πολέμους

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, είδε ένα χρονικό σημείο στο μέλλον όπου η ανθρωπότητα έχει αποδεκατιστεί από πολέμους, σε μια περιγραφή που θυμίζει δυσοίωνες προφητείες. Μιλώντας στη Daily Mail, ανέφερε ότι καθώς σκεφτόταν το μέλλον, «είδε» έναν κόσμο που είχε επιστρέψει σε έναν πιο τοπικό τρόπο ζωής.

«Υπήρξαν πόλεμοι. Χάσαμε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και εκείνη τη στιγμή είχαμε επιστρέψει σε μικρότερες, πιο τοπικές πόλεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ίδια περιγράφει μια κοινωνία λιγότερο εξαρτημένη από τη μαζική παραγωγή και πιο περιορισμένη γεωγραφικά.

Ζωή σε άλλον πλανήτη

Σε εμφάνισή της στην εκπομπή The Other Side NDE, η Χάρις πρόσθεσε ότι είδε τον εαυτό της να ζει μια άλλη ζωή σε έναν διαφορετικό χώρο, ως αυτό που οι άνθρωποι θα αποκαλούσαν «εξωγήινο». Όπως λέει, επρόκειτο απλώς για «μια άλλη ψυχή σε έναν άλλο πλανήτη, που κάνει τα ίδια πράγματα που κάνω εδώ ως άνθρωπος».

Οι ισχυρισμοί της δεν συνοδεύονται φυσικά από επιστημονικά δεδομένα και αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από την επιστημονική κοινότητα. Παρ’ όλα αυτά, οι αφηγήσεις της συνεχίζουν να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον και συζήτηση γύρω από τα όρια της ανθρώπινης συνείδησης και το άγνωστο που, για πολλούς, ξεκινά μετά τον θάνατο.

