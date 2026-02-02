Με δική του ολοκληρωμένη πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος «απαντά» το ΠΑΣΟΚ στον Μητσοτάκη

Με δική του ολοκληρωμένη πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος «απαντά» το ΠΑΣΟΚ στον Μητσοτάκη

Για υποκρισία κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην προθυμία του πρωθυπουργού να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης Υπουργών.

«Συνιστά υποκρισία ο Πρωθυπουργός που εργαλειοποίησε το άρθρο 86 για να προστατεύσει τους Υπουργούς και έχει μετατρέψει το κράτος σε κομματικό φέουδο χωρίς αξιοκρατία, να ζητά εμπιστοσύνη για την αναθεώρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Αναφορικά με το άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι ο πρωθυπουργός «το εργαλειοποίησε και κρύφτηκε πίσω από αυτό και στην υπόθεση Βορίδη - Αυγενάκη, για να μην παραπεμφθούν και στην υπόθεση του κ. Καραμανλή για να παραπεμφθεί για ένα αδίκημα τελείως διαφορετικό από εκείνο για το οποίο παραπέμπονταν οι υφιστάμενοι του. Άρα, το άρθρο 86 ο Πρωθυπουργός το διέστειλε τόσο πολύ για να κρυφτεί πίσω του η κυβέρνηση, που συνιστά βαθιά υποκρισία να λέει ότι με πρωτοβουλία θα το αλλάξει».

Την καχυποψία του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο κ. Τσουκαλάς και για το θέμα της αλλαγής που προτείνει η ΝΔ προς την κατεύθνση της μιας θητείας κάθε ΠτΔ, αλλά για μια εξαετία.

«Θυμάστε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός; Ότι θα εκλέγεται πια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 -και το στηρίξαμε όλοι-, αλλά δεν θα αλλάξει το πνεύμα της διαδικασίας, ότι δηλαδή ο Πρόεδρος πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που θα ενώνει. Πού φτάσαμε; Γι’ αυτό λέμε για καχυποψία, σε έναν Πρωθυπουργό που πρότεινε έναν ενεργό βουλευτή του για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς καμία άλλη υποστήριξη και χωρίς διάλογο. Το λέω για να δούμε και πώς αυτή η κυβέρνηση σκέφτεται τα πράγματα», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Αντίθετος με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο δήλωσε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπός του.

ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Λέγατε πριν ότι πρέπει να αλλάξει το δημόσιο. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να αλλάξουμε τη λειτουργία, πρέπει να έχουμε σοβαρή αξιολόγηση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει δύο νόμους για την αξιολόγηση και δεν τους εφαρμόζει. Τι κάνει αντιθέτως; Αναθέσεις, σκληρό πελατειασμό, ρουσφέτι. Η μονιμότητα προφανώς δεν είναι το πρόβλημα. Έχει στη Γαλλία αρθεί η μονιμότητα; Έχει στη Γερμανία αρθεί η μονιμότητα; Άρση μονιμότητας σημαίνει αυτή η κυβέρνηση του πελατειασμού, αύριο απολύει όποιον δεν της αρέσει. Ξέρετε τι διώξεις καταγγέλλονται καθημερινά από όσους δεν είναι αρεστοί στην κυβέρνηση; Ξέρετε ότι τα δικαστήρια είναι γεμάτα με αιτήσεις ακύρωσης; Έχετε εικόνα τι μπαράζ ρεβανσισμού υπάρχει εδώ και 7 χρόνια, όπου όποιος δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία, μπαίνει στον πάγο; Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τους νόμους που έχει ψηφίσει; Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας είναι όλοι με αναθέσεις και δεν είναι με κρίση; Εμείς θέλουμε κανονική αξιολόγηση που να λειτουργεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνώνυμη με την αναξιοκρατία και τον κομματισμό στο δημόσιο .Εμείς θα έχουμε δικές μας προτάσεις, θα είναι αναλυτικές. Ανοίξαμε τον διάλογο για την αναθεώρηση. Θα πάμε με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και τις νέες ανάγκες, αλλά όχι λευκή επιταγή».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει δική του ολοκληρωμένη πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από πέρυσι τον χειμώνα το ΠΑΣΟΚ εκκίνησε τη δημόσια συζήτηση για τις θεσμικές αλλαγές.

«Τα θέματα της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ή το θέμα του άρθρου 86, το έχουμε βάλει πρώτοι» ανέφερε και έκανε λόγο για αυτό-αναφορικότητα και υποκρισία στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού ιδίως για το άρθρο 86.

