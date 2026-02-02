Συνταγματική αναθεώρηση: Τι λέει η κυβέρνηση για μονιμότητα στο δημόσιο - παραπομπή υπουργών

Διευκρινίσεις για τις αλλαγές που αναμένεται να εισηγηθεί η κυβέρνηση στη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη μονιμότητα στο δημόσιο και το πώς μπορεί να αλλάξει, τρόπους με τους οποίους μπορεί στο εξής να παραπέμπονται οι υπουργοί, όπως επίσης και τι χρειάζεται να αλλάξει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, διευκρίνισε πως η κυβέρνηση δεν προχωρά «σε μία λογική πειθαρχικού παραπτώματος. Αυτό δεν χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος. Εμείς πάμε σε μια λογική αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της συνέπειας και όχι απαραιτήτως για να φτάσει στην απόλυση, αλλά ακόμα και στην επιβράβευση».

«Θέλουμε βασικά να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα της χώρας, εφόσον έχουμε τις απαιτούμενες πλειοψηφίες, η έννοια της αξιολόγησης, η οποία να συνδέεται και με τη μονιμότητα στο δημόσιο. Είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική μάχη. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να έχει κι ένα πολιτικό κόστος, αλλά αν εξηγηθεί σωστά, θεωρώ ότι δεν θα έχει. Είναι προς όφελος κυρίως των δημοσίων υπαλλήλων, των ανθρώπων, οι οποίοι, που είναι η πλειονότητά τους, ξυπνάνε το πρωί για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και σίγουρα ναι, θα ξεβολευτούν κάποιοι, οι οποίοι έπαιρναν τη θέση τους και στη συνέχεια παρίσταναν τους δημοσίους υπαλλήλους. Χάθηκαν ολόκληρες δεκαετίες σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κουβέντα και ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με την ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Για την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν θέλουμε να συνεχιστεί η παραπομπή ή μη ενός διατελέσαντος υπουργού ή υφυπουργού να είναι αποτέλεσμα των συσχετισμών της Βουλής. Μπορεί να είναι για παράδειγμα, μην το πάρετε αυτό ως είδηση, υποθέσεις είναι όλες αυτές, όπως συμβαίνει σε κάποιες χώρες, που είναι ένα σώμα 15 μελών, η πλειονότητα των οποίων είναι δικαστικοί. Άρα η πλειοψηφία να μην εξαρτάται από το αν είναι στην Κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Όλα αυτά θα συζητηθούν. Δεν υπάρχει σοβαρό κράτος που να μην έχει ένα φίλτρο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, άπαντες θα ήταν έρμαια του κάθε δικομανούς είτε και πολιτικού αντιπάλου είτε οποιουδήποτε. Πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο, θεωρώ όχι φίλτρο κομμάτων, δηλαδή φίλτρο συσχετισμών στη Βουλή».

«Η Ελλάδα είχε μείνει με την Κούβα εξαίρεση. Δόθηκε μια προσωρινή σημαντική λύση για την ίδρυση παραρτημάτων. Ήρθε η ώρα να μη χαθεί άλλη μια ευκαιρία όπως χάθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, που ολοκληρώθηκε το 2008 με την τότε ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά να μη γίνει κάτι τέτοιο. Να υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία και να αλλάξει το άρθρο 16», εξήγησε σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ξεκινώντας την ενημέρωση, ο κύριος Μαρινάκης στάθηκε στα μνημόνια, λέγοντας: «Το πρώτο, το οποίο θεωρώ το πιο σημαντικό, είναι να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα "βράχια" από τους επόμενους λαϊκιστές, τους επόμενους θιασώτες του «λεφτά υπάρχουν», τους επόμενους εμπόρους ελπίδας, τους επόμενους μαξιμαλιστές. Να μην επιτρέπεται, δηλαδή, να ψηφίζονται προϋπολογισμοί, οι οποίοι εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, παράγουν υπερβολικά ελλείμματα, το «δώστα όλα», που ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 να μείνει μόνο στην ιστορία ως μια άσχημη ανάμνηση που οδήγησε 650.000 νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Για εμένα αυτή είναι μια βαθιά πολιτική απόφαση, μια μεγάλη πολιτική μάχη, που κάθε κόμμα και, ειδικά, τα κόμματα που είναι πέριξ του κέντρου θα αναμετρηθούν με την ιστορία. Είτε θα το στηρίξουν και θα δείξουν ότι το κακό τους παρελθόν το απέβαλαν, είτε δεν θα το στηρίξουν «πετώντας την μπάλα στην εξέδρα» και θα δείξουν ότι δεν έχουν αλλάξει τα ίδια».

