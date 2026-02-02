Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μαρτίνς, υπογράφει νέο συμβόλαιο

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αποφάσισε να «ρίξει άγκυρα» στον Πειραιά, φτάνοντας σε πλήρη συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» για νέο συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει αναπροσαρμογή αποδοχών και μεγαλύτερη διάρκεια.

Το υπάρχον συμβόλαιο του 30χρονου ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο, ωστόσο στον Ολυμπιακό θέλησαν να τον επιβραβεύσουν για τη φετινή του εικόνα με μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Στον σύλλογο υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση για την παρουσία του Ζέλσον τη φετινή σεζόν, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την επέκταση της συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος άσος έδειξε ξεκάθαρα την επιθυμία του να παραμείνει, απορρίπτοντας δελεαστικές προτάσεις από ομάδες εκτός Ευρώπης, καθώς θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Στη νέα συμφωνία προβλέπεται και οικονομική αναβάθμιση, με το μόνο που απομένει πλέον να είναι η επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης.

