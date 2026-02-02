Μύκονος – Καρδίτσα 76-75: Ο Σκουλίδας έστειλε τους νησιώτες στο Final-8 με τρίποντο στο φινάλε!

Με τρίποντο του Σκουλίδα, 4’’ πριν το φινάλε, η Μύκονος νίκησε 76-75 την Καρδίτσα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, παίρνοντας το έβδομο εισιτήριο για το Final-8 στο Κύπελλο Ελλάδας.


Η ομάδα από το «Νησί των Ανέμων» έγινε η έβδομη ομάδα που θα λάβει μέρος στην τελική φάση της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης.

Η Μύκονος θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στα προημιτελικά, όπου μένει «ανοικτή» μια θέση. Το τελευταίο εισιτήριο για την Κρήτη θα το πάρει ο νικητής του αγώνα Προμηθέας – Μαρούσι, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (04/02) στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Θεσσαλοί έφτασαν στο 5-13 στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τους γηπεδούχους, οι οποίος με ένα 11-0 πήρε το προβάδισμα με τον Γερομιχαλό να ευστοχεί και στο +3 με τον Μουρ να παίρνει την σκυτάλη (16-13, 9’25’’).

Ο Ουόσινγκτον οδήγησε στην ισοπαλία (19-19, 12’) με τον Τζέφερσον την Καρδίτσας να φτάνει νωρίς στο παιχνίδι στα τρία φάουλ. Η Μύκονος με τον Ρέι να ευστοχεί σε διαδοχικά τρίποντα ανέβασε τον δείκτη της διαφοράς στο +8 (30-22, 15’). Ο Καμπερίδης ευστόχησε με την σειρά του από τα 6μ75 για το 32-31 (17’10’’), η Μύκονος πήρε σκορ από τη ρακέτα με τον Καββαδά με τον Εστράδα από την άλλη πλευρά να φέρνει το παιχνίδια στα ίσια (36-36, 18’23’’) και τον Τζέφερσον να νικά το χρόνο για το 42-42 του ημιχρόνου.

Η Καρδίτσα μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο με ένα 9-2 (44-51, 22’20’’) και έφτασε και στο +9 (48-57, 25’). Ο Μουρ με μια εντυπωσιακή ενέργεια μείωσε (53-57, 27’30’’) και ο Χέσον πήγε ως το καλάθι για το 58-59 (31’40’’) με τους φιλοξενούμενους να αντιδρούν για το 62-71 (35’21”) με τους Ουόσινγκτον και Τζέφερσον και τον δεύτερο να χρεώνεται αμέσως μετά με τέταρτο φάουλ. O Σκουλίδας ευστόχησε από τα 6μ75 για το 68-71 (36’20”), ο Χόρχλερ ευστόχησε για το 69-73 με ένα λεπτό να απομένει, ο Δίπλαρος πήγε στη γραμμή με 18” στο ρολόι για το 71-75, ο Άπλμπι μείωσε (73-75) και ο Σκουλίδας με τρίποντο έγραψε το 76-75 με 4” να απομένουν και μαζί τη νίκη επί της Καρδίτσας Ιαπωνική και την πρόκριση στην τελική φάση του Κυπέλλου Ανδρών.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αγραφιώτης-Συμεωνίδης-Καλογριάς
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-13, 42-42, 53-59, 76-75
ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 6, Μουρ 16, Ρέι 10 (2), Καββαδάς 5, Γερομιχαλός 5 (1), Ερμείδης 3, Σκουλίδας 13 (3), Μπιλλής, Μάντζαρης, Χέσον 11, Μπριγκς 6, Γκαμπλ 1.
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 19 (3), Τζέφερσον 12 (2), Χόρχλερ 8, Δίπλαρος 4, Καμαριανός 2, Κασελάκης 3, Καμπερίδης 4 (1), Ουόσινγκτον 10, Τζέφερσον 11 (3), Μάντσεν 2.

Το πρόγραμμα του Final 8 Κυπέλλου Ανδρών:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola ή Μαρούσι Chery – Άρης Betsson

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson

  • 20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)

