Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εικοσιτετραώρων είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο ποταμός Πηνειός έξω από τη Λάρισα, στην περιοχή από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο.

Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν αρκετές εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες.

