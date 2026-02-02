Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο
Οι έντονες βροχοπτώσεις αύξησαν τη στάθμη του μεγαλύτερου ποταμού της Θεσσαλίας
Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εικοσιτετραώρων είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο ποταμός Πηνειός έξω από τη Λάρισα, στην περιοχή από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο.
Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν αρκετές εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες.
