Κατώτατος μισθός στα €920: Τα 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ που αυξάνονται

Newsbomb

Πολίτης λαμβάνει απόδειξη από ΑΤΜ τράπεζας

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 565 ευρώ από 540 ευρώ, ενώ η ειδική παροχή μητρότητας διαμορφώνεται στα 920 ευρώ από 880 ευρώ.
  • Συνολικά 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ αυξάνονται, όπως τα επιδόματα γάμου, τριετιών, εποχικών και ειδικών παροχών.
  • Τα εποχικά επιδόματα για οικοδόμους, δασεργάτες, σμυριδεργάτες και καλλιτέχνες αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 1.438 ευρώ.
  • Αυξήσεις υπάρχουν και σε επιδόματα για φοιτητές, μαθητευόμενους και πρακτική άσκηση, προσαρμοζόμενα στον νέο κατώτατο μισθό.
Snapshot powered by AI

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη στο υπουργικό συμβούλιο, συμπαρασύρει προς τα πάνω και μια σειρά από επιδόματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου, το επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 565 ευρώ από 540, ενώ η ειδική παροχή μητρότητας διαμορφώνεται στα 920 ευρώ από 880 ευρώ.

Τα επιδόματα

Τα 19 επιδόματα που αυξάνονται μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού:

  • Ανεργίας (55% του βασικού ημερομισθίου, ή 61,4% του κατώτατου μισθού). Το επίδομα ανεργίας από 540 ευρώ.
  • Γάμου (10% του κατώτατου μισθού). Αυξάνεται στα 92 ευρώ
  • Τριετιών (10%-30% στον βασικό μισθό). Αυξάνεται στα 92 ευρώ η κάθε 3ετία.
  • Επίδομα εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι τη λήξη). Αυξάνεται στα 283 ευρώ
  • Εποχικό οικοδόμων (πληρώνεται άπαξ το χρόνο / 70% του 37πλάσιου του βασικού ημερομισθίου). Αυξάνεται στα 1.063 ευρώ
  • Εποχικό δασεργατών ρητινοσυλλεκτών, αγγειοπλαστών, εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης (πληρώνεται άπαξ το χρόνο / 70% του 35πλάσιου του βασικού ημερομισθίου). Αυξάνεται στα 1.006 ευρώ
  • Εποχικό σμυριδεργατών (πληρώνεται άπαξ το χρόνο / 70% του 50πλάσιου του βασικού ημερομισθίου). Αυξάνεται στα 1.438 ευρώ
  • Καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου, εργαζομένων στον τουρισμό (πληρώνεται άπαξ το χρόνο / 70% του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου). Αυξάνεται στα 719 ευρώ
  • Ειδικό εφάπαξ επίδομα στη θέση των καταργηθέντων επιδομάτων 3μηνης εγγραφής, λήξης ανεργίας, επίσχεσης εργασίας (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). Αυξάνεται στα 1.540 ευρώ
  • Μητρότητας (ίσο με κατώτατο μισθό για 9 μήνες). Από 880 ευρώ θα ανέλθει σε 920 ευρώ.
  • Αφερεγγυότητας εργοδότη (από 1 έως 3 κατώτατοι μισθοί). Από 920 έως 2.760 ευρώ.
  • Γονικής άδειας (Κατώτατος μισθός για 2 μήνες). Από 880 ευρώ θα ανέλθει σε 920 ευρώ.
  • Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων (30 ημερομίσθια για προπτυχιακούς, 10 για μεταπτυχιακούς). Από 410,8 έως 1.232 ευρώ
  • Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ (75% του βασικού ημερομισθίου, ανά ημέρα). 30,81 ευρώ
  • Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα). 20,54 ευρώ
  • Ασκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα). 32,86 ευρώ
  • Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα). 20,54 ευρώ
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών (60% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα). 24,65 ευρώ
  • Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς. Από 410,8 έως 1.232 ευρώ.
Σχόλια
