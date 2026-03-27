Κατώτατος μισθός στα €920: Τα 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ που αυξάνονται

Snapshot Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 565 ευρώ από 540 ευρώ, ενώ η ειδική παροχή μητρότητας διαμορφώνεται στα 920 ευρώ από 880 ευρώ.

Συνολικά 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ αυξάνονται, όπως τα επιδόματα γάμου, τριετιών, εποχικών και ειδικών παροχών.

Τα εποχικά επιδόματα για οικοδόμους, δασεργάτες, σμυριδεργάτες και καλλιτέχνες αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 1.438 ευρώ.

Αυξήσεις υπάρχουν και σε επιδόματα για φοιτητές, μαθητευόμενους και πρακτική άσκηση, προσαρμοζόμενα στον νέο κατώτατο μισθό.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη στο υπουργικό συμβούλιο, συμπαρασύρει προς τα πάνω και μια σειρά από επιδόματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου, το επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 565 ευρώ από 540, ενώ η ειδική παροχή μητρότητας διαμορφώνεται στα 920 ευρώ από 880 ευρώ.

Τα επιδόματα

Τα 19 επιδόματα που αυξάνονται μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού: