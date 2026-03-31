Πληρωμές: Λεφτά βλέπουν σήμερα σχεδόν 1 εκατ. δικαιούχοι επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ

Σήμερα Τρίτη (31/1) καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους ύψους 253.191.819 ευρώ σε 987.379 δικαιούχους, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. 

Γιάννης Φιλιππάκος

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, θα καταβληθούν σε 987.379 δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Απρίλιο, συνολικού ύψους 253.191.819 ευρώ, όπως ανακοίνωσαν από κοινού το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

  • Επίδομα παιδιού: 393.985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
  • Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι – 96.624.153 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 13.952 - 5.245.097 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 23- 23.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι - 3.356.052 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 987.379

Σύνολο καταβολών: 253.191.819 ευρώ

