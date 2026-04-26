ΕΛΣΤΑΤ: Σε υψηλό 17 ετών το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025 - Άνοδος και στην κατανάλωση

Το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2009

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5,3% το 2025, φτάνοντας στα 167 δισ. ευρώ και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2009.
  • Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 5,5%, φτάνοντας στα 171,5 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τη στενή σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα.
  • Η αύξηση των εισοδημάτων συνδέεται με την άνοδο των αποδοχών από εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, τη μείωση των φόρων και την αύξηση των κοινωνικών εισφορών.
  • Η ανεργία υποχώρησε στο περίπου 8%, προωθώντας την αύξηση της απασχόλησης και της μισθολογικής βάσης.
  • Ο πληθωρισμός στο 2,5% το 2025 δεν επηρέασε αρνητικά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, που βελτιώνει τη οικονομική θέση των νοικοκυριών.
Η δημοσιοποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ την Παρασκευή (24/4) των μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων με τη νέα σημαντική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το 2025, έδειξε ότι αυτό ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Την ίδια ώρα, ανοδικά κινήθηκε και η ιδιωτική κατανάλωση, ακολουθώντας την πορεία των εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα, το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 167 δισ. ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2009. Σημειώνεται ότι το 2024 είχε προηγηθεί άνοδος κατά 4,5%, γεγονός που καταδεικνύει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, η αύξηση επιταχύνθηκε περαιτέρω, φθάνοντας στο 9,8%.

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η ενίσχυση των εισοδημάτων συνδέεται κυρίως με την αύξηση των αποδοχών από εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,51 δισ. ευρώ (+5,9%). Παράλληλα, οι κοινωνικές εισφορές κινήθηκαν ανοδικά κατά 480 εκατ. ευρώ (+4,6%), ενώ καταγράφηκε μείωση των φόρων κατά 319 εκατ. ευρώ (-5,3%), συμβάλλοντας στη βελτίωση του τελικού διαθέσιμου ποσού για τα νοικοκυριά.

Στην ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία διαμορφώνεται πλέον στο περίπου 8% και κινείται προς ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας σε αύξηση της απασχόλησης και διεύρυνση της μισθολογικής βάσης.

Από την πλευρά τους, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται σταδιακά στα συνολικά εισοδήματα από εργασία, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα.

Με βάση επίσης τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την ίδια περίοδο η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στα 171,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ εισοδήματος και καταναλωτικής δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μεγέθη αφορούν σε ονομαστική αύξηση σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο περίπου 2,5% το 2025. Ωστόσο, ακόμη και μετά την επίδραση του πληθωρισμού, καταγράφεται ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, γεγονός που συνδέεται με τη σταδιακή βελτίωση της οικονομικής θέσης των νοικοκυριών, δηλώνουν οι παράγοντες του οικονομικού επιτελείου.

Πηγή:Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Novibet
