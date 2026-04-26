Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Aιτήσεις για όλους τους ΑΦΜ σήμερα - Προς 24ωρη παράταση

Σήμερα Κυριακή 26/4 δεν ισχύσει ο περιορισμός του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027 της ΔΥΠΑ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν προς το πρόγραμμα ενδέχεται να παραταθεί έως το βράδυ της Δευτέρας, λόγω της αυξημένης συμμετοχής.

Πού γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που προβλέπει περίπου 300.000 επιταγές (vouchers) για επιδοτούμενες διακοπές.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ασφαλιστικά κριτήρια, προσφέροντας:

διαμονή σε τουριστικά καταλύματα με επιδότηση

ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένο ή και μηδενικό κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις

Διάρκεια προγράμματος

Η ισχύς του προγράμματος είναι 13 μήνες, με έναρξη στις 18 Μαΐου 2026, καλύπτοντας περιόδους υψηλής ζήτησης όπως καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα.