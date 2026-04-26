Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για 300.000 vouchers ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ

Η προθεσμία παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 23:59

Μάνος Χατζηγιάννης

Παράταση αιτήσεων για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού 2026 ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 23:59.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Με την επιταγή, που αποτελεί μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Προϋπόθεση είναι εισόδημα έως:

-16.000 ευρώ για άγαμους
-24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο
-29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr εδώ

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι —πλην ΑμεΑ και πολύτεκνων γονέων— έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr εδώ


Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΕΥ ΖΗΝ

Θετική ψυχική υγεία: Τα 6 στοιχεία που οι ειδικοί λένε ότι είναι τα πιο σημαντικά

12:52WHAT THE FACT

Καναδάς: Το πρώτο αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί ξεκινά δοκιμές στη Βικτώρια

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την επίθεση στο δείπνο στον Λευκό Οίκο: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Λόφος Φιλοπάππου: Συναγερμός μετά από επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε δείπνο Τραμπ: Οι δραματικές στιγμές καρέ καρέ - Ο δράστης, η σύλληψη, η «προφητεία» Λέβιτ και το μήνυμα του Προέδρου

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: MVP της Euroleague ο Σάσα Βεζένκοφ - Δείτε βίντεο

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με βαριοπούλα και μπογιές στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνων

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη Κυριακή στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για 300.000 vouchers ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα νέα μπλόκα-φραγμοί στο κέντρο της Αθήνας για αλκοτέστ - Τι καταγράψαμε ένα σαββατόβραδο στη Βουλιαγμένης, πώς «δεν ξεφεύγει κανείς»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε κρίσιμη κατάσταση 21χρονος Βρετανός μετά από τροχαίο με γουρούνα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: «Ένας δειλός προσπάθησε να προκαλέσει εθνική τραγωδία», λέει η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ

11:32WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο: Διαθέτει πάνω από 7.000 δωμάτια και έχει 90% πληρότητα - Βίντεο

11:32WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης στον χρόνο» δηλώνει μοναδικός επιζών «κολλημένος» στο 2028 - «Δεν βλέπει άνθρωπο»

11:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς δηλώνει «παρών» στο ντέρμπι | Φιλικό στην Allwyn Arena για την «Ένωση»

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Τσέρνομπιλ στην ποπ κουλτούρα: Από τη μικρή οθόνη μέχρι τη μουσική και τα βιντεοπαιχνίδια

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε λούνα παρκ: Έσπασε το καλώδιο του Steel Max - Εκτοξεύτηκαν στον αέρα οι επιβάτες

10:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (26/04): Πού θα δείτε τα playouts της Super League και το Μίλαν – Γιουβέντους

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση - «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Όλες οι απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ - Από «Μοναχικούς λύκους» μέχρι «Φρουρούς της Επανάστασης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα νέα μπλόκα-φραγμοί στο κέντρο της Αθήνας για αλκοτέστ - Τι καταγράψαμε ένα σαββατόβραδο στη Βουλιαγμένης, πώς «δεν ξεφεύγει κανείς»

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη Κυριακή στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για 300.000 vouchers ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ

10:35ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός της Πρωτομαγιάς: Οι λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται - Η πρόγνωση Κολυδά

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών: Τα πρώτα λόγια του δράστη τη στιγμή της σύλληψης αποκάλυψαν τον στόχο του - Η δωρεά στην Καμάλα Χάρις

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση - «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε δείπνο Τραμπ: Οι δραματικές στιγμές καρέ καρέ - Ο δράστης, η σύλληψη, η «προφητεία» Λέβιτ και το μήνυμα του Προέδρου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Περίμενε 5 ώρες έξω από εκλογικό τμήμα τη σύζυγό του που «κλέφτηκε» με άλλον πριν από 2 χρόνια

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστια

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Παρά το χάος άντρας δεν σταμάτησε να τρώει

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Λόφος Φιλοπάππου: Συναγερμός μετά από επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: «Ένας δειλός προσπάθησε να προκαλέσει εθνική τραγωδία», λέει η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ