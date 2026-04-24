Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ - Νέα ΑΦΜ ανοίγουν σήμερα

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους

Γιάννης Φιλιππάκος

Ξεκίνησε από την Τρίτη 21 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 - Τρίτη, 21.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 - Τετάρτη, 22.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 - Παρασκευή, 24.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026
  • Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών,

οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ - Νέα ΑΦΜ ανοίγουν σήμερα

04:48ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες στην Κρήτη, ανοιξιάτικος καιρός στην υπόλοιπη χώρα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

04:48WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Ο αναλυτικός πίνακας με όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αμφιβάλλω ότι θα έρθει» ο Πούτιν στη σύνοδο G20 στη Φλόριντα

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος G20 στις ΗΠΑ: Η Ρωσία θα προσκληθεί στη Φλόριντα

02:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ιταλία δεν επιθυμεί να πάρει τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

55η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο σας πειμένουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι Φρουροί της Επανάστασης τοποθέτησαν νέες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν τον αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή έφερε απώλειες στη Wall Street

00:40ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο – Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

00:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας για τρεις εβδομάδες

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 27χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε σε πισίνα στη Γεωργιούπολη

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

23:48LIFESTYLE

Κάνιε Γουέστ: Θα δώσει συναυλία στην Τσεχία τον Ιούλιο - Ξεκίνησαν οι ετοιμασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του αστυνομικού

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπάνιο με τους φακούς επαφής και έχασε την όρασή της μέσα σε λίγες μέρες

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Ηλικιωμένη υποστήριξε ότι την χτύπησε ο γιος της, που παραμένει «ταμπουρωμένος»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της Αστυνομίας

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση αύριο κατά του Κυριάκου Βελόπουλου

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία με 65χρονο – Πήγε στο νοσοκομείο με πυρετό και πέθανε

11:50ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πώς το Ιράν κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να έχει σχεδόν καθόλου πολεμικό ναυτικό

04:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Ο αναλυτικός πίνακας με όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Θρόμβωση: Τα πρώιμα συμπτώματα που απλά απαγορεύεται να υποτιμήσετε

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Υπήρξε τελικά το Κράκεν: Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες για το χταπόδι 19 μέτρων που έζησε πριν 100 εκατ. χρόνια

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ