Καύσιμα: Ο Λεκορνί καλεί την Total Energies να αναδιανείμει τα «έκτακτα» κέρδη της

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπάστιαν Λεκορνί καλεί τον γαλλικό ενεργειακό κολοσσό TotalEnergies να «αναδιανείμει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» τα ενδεχόμενα «έκτακτα» κέρδη του.

«Εάν υπάρξουν εξαιρετικά αποτελέσματα, τίθεται το ζήτημα μιας αναδιανομής, η οποία μπορεί –ή και όχι– να είναι αναλογική ή και έκτακτη. Πρόκειται για έναν μάλλον θεμιτό μηχανισμό», δήλωσε στη Γερουσία ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναφερόμενος σε ένα πιθανό φορολογικό μέτρο.

«Η Total πρέπει να τοποθετηθεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ως προς το πώς θα αναδιανείμει αυτά τα κέρδη, και ενδεχομένως με τον πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση δεν αποκλείει καμία επιλογή».

Σημειώνεται πως η εταιρεία καταγράφει αύξηση κερδών κατά 51% το πρώτο τρίμηνο

? TotalEnergies : +51 % de bénéfices au premier trimestre



?️ "Il faut que Total se positionne d’une manière ou d’une autre sur une redistribution", lance le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui répète que "le gouvernement ne ferme aucune porte" pic.twitter.com/D6gKoWMggY — LCI (@LCI) April 29, 2026

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κατά 5% εν μέσω φόβων για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται απότομα σήμερα, με την αγορά να στοιχηματίζει πλέον σε έναν παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ένα συναίσθημα που ενισχύεται από δημοσιεύματα της Wall Street Journal .

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας να προετοιμαστούν για έναν μακρύ αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, προκειμένου να αναγκαστεί η Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να αναγκάσει την Τεχεράνη να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια και στη συνέχεια να αποδεχτεί αυστηρούς περιορισμούς.

Το Ιράν, από την πλευρά του, επιβεβαιώνει τακτικά το αναφαίρετο δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ θεωρεί τον ρυθμό εμπλουτισμού «διαπραγματεύσιμο».

