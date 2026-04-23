Σουηδία: Περιορισμοί στα καύσιμα - οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν

Η Σουηδία ενδέχεται να αναγκαστεί να περιορίσει τα καύσιμα τους επόμενους μήνες εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - ο οποίος ήδη έχει «σημαντικό αντίκτυπο» στην οικονομία της χώρας - συνεχίσει να έχει παρατεταμένες επιπτώσεις, δήλωσε η σουδική κυβέρνηση.

«Δεν εξετάζουμε προς το παρόν το ενδεχόμενο δελτίου. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο και, αν συμβεί, θα το ανακοινώσουμε πολύ νωρίτερα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στη σουηδική οικονομία έχουν επιδεινωθεί, μεταβαίνοντας από «περιορισμένη επίδραση» σε «σημαντική επίδραση», πρόσθεσε.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα Στενά του Ορμούζ, ένα σημείο διέλευσης για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και έχει επηρεάσει τις οικονομίες παγκοσμίως.

