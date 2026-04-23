Ο αμερικανικός στρατός κατάσχεσε ένα ακόμη πετρελαιοφόρο που σχετίζεται με το Ιράν

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε ένα ακόμη πετρελαιοφόρο, το οποίο συνδέεται με το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στο «Χ», «κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν θαλάσσια παρεμπόδιση και επιβίβαση στο υπό κυρώσεις πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T Majestic X, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης του INDOPACOM».

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι θα συνεχίσει «την παγκόσμια επιβολή του νόμου στη θάλασσα για να διακόψουν τα παράνομα δίκτυα και να παρεμποδίσουν τα πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται αυτά».

«Τα διεθνή ύδατα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασπίδα. Το υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσει να στερεί από τους παράνομους παράγοντες και τα πλοία τους την ελευθερία κινήσεων στον θαλάσσιο χώρο», καταλήγει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.