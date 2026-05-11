Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και τι παίρνουν - Αναλυτικά τα ποσά

Snapshot Παλαιοί ασφαλισμένοι πριν το 1993 σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες μπορούν να βγουν σε σύνταξη πριν τα 62 με μειωμένη ή πλήρη σύνταξη, ανάλογα με τα ένσημα και το έτος γέννησης.

Οι μητέρες με ανήλικο τέκνο και συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων το 2010

2012 έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 55 έως 62 ετών, με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι με βαρέα ένσημα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όρια ηλικίας από 55 έως 62 ετών, ανάλογα με τα ένσημα και το έτος ασφάλισης.

Οι συντάξεις αυξάνονται σημαντικά για όσους έχουν από 36 έως 40 έτη ασφάλισης, με κέρδος έως και 90 ευρώ το μήνα λόγω υψηλότερων ποσοστών αναπλήρωσης.

Η αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης οφείλεται στην ανησυχία για μελλοντικές αυξήσεις ορίων ηλικίας, πιθανές αλλαγές στον υπολογισμό πλασματικών ετών και τη δυνατότητα συνέχισης εργασίας μετά τη σύνταξη με προσαύξηση της σύνταξης.

Τα παράθυρα για έξοδο στη σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω από τα 62 έτη σπεύδουν να αξιοποιήσουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι, με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης να ξεπερνούν τις 75.000 στο πρώτο τετράμηνο του 2026 και, όπως όλα δείχνουν, η φετινή χρονιά θα καταγράψει ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, που ίσως ξεπεράσουν και τις 215.000.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» του «Ελεύθερου Τύπου» παρουσιάζει σήμερα όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων από όλα τα Ταμεία που μπορούν να αξιοποιήσουν τις διατάξεις για έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη ή στα 62 έτη, αποφεύγοντας να φορτωθούν τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας έως το 67ο έτος.

Οι διατάξεις για σύνταξη πριν από τα 62 ισχύουν για τους παλαιούς, πριν από το 1993, ασφαλισμένους σε Ταμεία μισθωτών, δηλαδή στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο και σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Οσον αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, με όρια ηλικίας μεταξύ 58,5 και 62 ετών μπορούν να αποχωρήσουν επτά κατηγορίες, που είναι οι εξής:

Μητέρες γεννημένες το 1965, που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011. Μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη το 2026 και όριο ηλικίας 58,5 ετών. Αν επιλέξουν την πλήρη σύνταξη, θα βγουν στα 67. Μητέρες γεννημένες το 1966, που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011. Μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 60,2 ετών, που τη συμπληρώνουν τον Φεβρουάριο του 2027. Αν όμως είχαν ανήλικο το 2010, τότε έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα για άμεση συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη. Μητέρες γεννημένες το 1967, που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2010. Μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη το 2026, με όριο ηλικίας 58,5 ετών. Γυναίκες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Οι μητέρες αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται για μειωμένη σύνταξη στο 61ο έτος, ενώ όσες έκλεισαν τα 55 από το 2019 και μετά βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη. Ανδρες και γυναίκες που έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 7.500 ημέρες ασφάλισης στα «βαρέα», συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας 60 ετών για μειωμένη σύνταξη και 62 ετών για πλήρη. Ανδρες και γυναίκες με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 στο σύνολο συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας 62 ετών για πλήρη σύνταξη. Γυναίκες που συμπλήρωσαν το 2010, 2011 και 2012 τις 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 ημέρες στο σύνολο. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται στα 55, 56 και 57 έτη αντίστοιχα με πλήρη σύνταξη, εφόσον οι 1.000 από τις 3.600 ημέρες στα βαρέα συμπληρώνονται μέσα στα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη.

Κέρδος έως και 90 ευρώ στη σύνταξη

Κέρδος στη σύνταξη θα έχουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται φέτος με υψηλές αποδοχές και με 36 έως 40 έτη ασφάλισης.

Το μπόνους προέρχεται από τα ποσοστά αναπλήρωσης, που ενισχύουν περισσότερο τις συντάξεις όσων αποχωρούν με 36 έως 40 έτη ασφάλισης, καθώς για κάθε χρόνο ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται κατά 2,55%, ενώ μέχρι τα 35 έτη η αύξηση είναι μικρότερη.

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες:

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί με 39 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.715 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.735 ευρώ μικτά, ενώ με 40 έτη θα πάρει 1.805 ευρώ, δηλαδή 70 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη τον μήνα ή 840 ευρώ ετησίως. Ασφαλισμένος που υπέβαλε αίτηση τον Ιανουάριο με 38 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.950 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.772 ευρώ μικτά, ενώ με αίτηση τον Δεκέμβριο και 39 έτη θα έπαιρνε 1.847 ευρώ, δηλαδή 75 ευρώ περισσότερα στην τσέπη. Ασφαλισμένος που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης φέτος με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.637 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.058 ευρώ μικτά, ενώ με 36 έτη θα πάρει σύνταξη 1.099 ευρώ, δηλαδή 41 ευρώ περισσότερα.

Οι 3 λόγοι που ανεβάζουν τον αριθμό των αιτήσεων

Από τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, το 48% είναι για σύνταξη γήρατος, το 20% για σύνταξη αναπηρίας, το 22% για σύνταξη λόγω θανάτου και ένα 10% για τη χορήγηση παραπληγικού επιδόματος.

Με εξαίρεση τις συντάξεις θανάτου και τις αναπηρικές, οι λόγοι που ωθούν τους ασφαλισμένους μαζικά στη σύνταξη είναι οι εξής:

Οι επερχόμενες αλλαγές στα όρια ηλικίας, που έχουν συνδεθεί με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής άνω των 65 ετών. Παρότι επισήμως η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει δηλώσει ότι δεν θα γίνουν αλλαγές το 2027 και, κατά πάσα πιθανότητα, μεταφέρονται για την 1/1/2030, καθώς δεν προκύπτει ουσιώδης αύξηση στο προσδόκιμο ζωής, εντούτοις υπάρχει ανησυχία στους ασφαλισμένους και όσοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το πράττουν τώρα. Η ενδεχόμενη αλλαγή στους όρους εξαγοράς και υπολογισμού στη σύνταξη των πλασματικών ετών. Η συζήτηση έχει ανοίξει, αλλά προς το παρόν δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Μία από τις αλλαγές που συζητούνται είναι ότι τα πλασματικά δεν θα μετρούν στη σύνταξη όπως τα πραγματικά έτη, αλλά θα υπολογίζονται με μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης. Το γεγονός ότι πλέον όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση, για να αυξήσουν το εισόδημά τους, χωρίς να μειώνεται η σύνταξή τους. Αντιθέτως, κερδίζουν προσαύξηση, καθώς η σύνταξή τους θα επανυπολογιστεί από τα ένσημα της εργασίας τους.

Πώς καθορίζονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης;

Τα όρια ηλικίας για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 καθορίζονται ανάλογα με το πότε συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 50 έως 60 ετών. Οσοι έχουν κλείσει, για παράδειγμα, το 50ό έως 55ο έτος μέχρι το 2018, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος με όρια ηλικίας έως 58,5 ετών για μειωμένη ή και πλήρη σύνταξη (π.χ. μητέρες με ανήλικο έως το 2012). Οσοι έκλεισαν τα 50-55 από το 2019 έως το 2021 θα βγουν στα 62 έως 65 έτη. Από το 2022 τα όρια συνταξιοδότησης είναι στα 67 ή στα 62 με 40 έτη ασφάλισης, για ασφαλισμένους πριν και μετά το 1993.

Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για σύνταξη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

Πλήρης σύνταξη μητέρων (*)

Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 το 2022 67 Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 60,9 το 2018 62 το 2019 63,3 το 2020 64,6 το 2021 65,9 το 2022 67

Μειωμένη σύνταξη μητέρων (*)

Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,10 από 1/1/2020 62 Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2011 Ηλικία 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,10 από 1/1/2020 62 Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2012 Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 Από 1/1/2019 62

(*)Ασφαλισμένες πριν από το 1993

Σύνταξη με 10.500 ένσημα (και με διαδοχική ασφάλιση).

Με 10.500 ένσημα ως το 2011 (και 10.800 για συνταξιοδότηση) Ηλικία 58 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2018 60 το 2019 60,6 το 2020 61 το 2021 61,6 το 2022 62 Με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 για συνταξιοδότηση) Ηλικία 59 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2018 60,6 το 2019 60,11 το 2020 61,3 το 2021 61,8 το 2022 62

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με βαρέα στο ΙΚΑ (άνδρες – γυναίκες)

Με 10.500 ένσημα συνολικά και 7.500 στα «βαρέα» Ηλικία συνταξιοδότησης Πλήρης σύνταξη Μειωμένη σύνταξη το 2012 56,6 54,6 Το 2013 60,9 58,9 Το 2014 61,6 59,6 Από 1/1/2015 62 60

Οι νέες συντάξεις για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα με αίτηση το 2026

Με 35 ως 36 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός 2002-2026 Ποσά σύνταξης με αίτηση το 2026 Με 35 έτη Με 35,3 έτη Με 35,6 έτη Με 35,9 έτη Με 36 έτη 2.225€ 1.277€ 1.291€ 1.305€ 1.319€ 1.333€ 2.127€ 1.240€ 1.254€ 1.267€ 1.280€ 1.294€ 2.029€ 1.204€ 1.217€ 1.229€ 1.242€ 1.255€ 1.931€ 1.167€ 1.179€ 1.191€ 1.204€ 1.216€ 1.833€ 1.131€ 1.142€ 1.154€ 1.165€ 1.177€ 1.735€ 1.094€ 1.105€ 1.116€ 1.127€ 1.138€ 1.637€ 1.058€ 1.068€ 1.078€ 1.088€ 1.099€

*Ποσά συντάξεων μικτά

3.Με 39 ως 40 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός 2002-2026 Ποσά σύνταξης με αίτηση το 2026 Με 39 έτη Με 39,3 έτη Με 39,6 έτη Με 39,9 έτη Με 40 έτη 3.510€ 2.113€ 2.135€ 2.158€ 2.180€ 2.202€ 3.295€ 2.011€ 2.032€ 2.053€ 2.074€ 2.095€ 3.155€ 1.944€ 1.964€ 1.985€ 2.004€ 2.025€ 3.015€ 1.878€ 1.897€ 1.916€ 1.935€ 1.955€ 2.915€ 1.830€ 1.849€ 1.868€ 1.886€ 1.905€ 2.815€ 1.783€ 1.801€ 1.819€ 1.837€ 1.855€ 2.715€ 1.735€ 1.753€ 1.770€ 1.787€ 1.805€

*Ποσά συντάξεων μικτά

