Ποια από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη βρίσκεται στην πιο δεινή οικονομική θέση

Snapshot Η Γαλλία βρίσκεται στην πιο δύσκολη δημοσιονομική θέση μεταξύ των μεγάλων πλούσιων χωρών λόγω υψηλού χρέους και περιορισμένου δημοσιονομικού περιθωρίου.

Οι επενδυτές αυξάνουν τις αποδόσεις των ομολόγων σε χώρες με υψηλό χρέος, αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων και περιορίζοντας τις δημόσιες δαπάνες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρές οικονομικές πιέσεις λόγω ενεργειακών κρίσεων, αυξημένου πληθωρισμού και μεγάλου χρέους.

Η Ιαπωνία είναι η πιο χρεωμένη μεγάλη πλούσια χώρα και αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος δανεισμού μετά από δεκαετίες αποπληθωρισμού.

Χώρες όπως η Γερμανία, ο Καναδάς, η Ελβετία και οι σκανδιναβικές χώρες απολαμβάνουν καλύτερη οικονομική θέση χάρη στη δημοσιονομική σύνεση που επέδειξαν στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Ποια από τις πλούσιες χώρες βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση αναφορικά με τα οικονομικά της;

Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές τιμωρούν τις χώρες του πλούσιου κόσμου για το υψηλό χρέος, τον πληθωρισμό και τις λαϊκιστικές πολιτικές

Σύμφωνα με πρόσφατες οικονομικές εκτιμήσεις του The Economist, η Γαλλία κατατάσσεται ως η μεγάλη πλούσια χώρα με τη μεγαλύτερη δημοσιονομική πίεση ή, όπως λέγεται, «στην πιο δύσκολη θέση», ακολουθούμενη από κοντά από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιατί η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας

Ελάχιστο περιθώριο αντίδρασης: Η Γαλλία διαθέτει ελάχιστο δημοσιονομικό περιθώριο για να διαχειριστεί το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πριν περιοριστούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Πίεση στην αγορά ομολόγων: Οι επενδυτές τιμωρούν τις οικονομίες με υψηλό χρέος, οδηγώντας σε άνοδο τις αποδόσεις των ομολόγων και αυξάνοντας το μερίδιο των φορολογικών εσόδων που πρέπει να διατεθεί για την πληρωμή τόκων αντί για τη δημόσια πρόνοια.

Άλλες πλούσιες χώρες που αντιμετωπίζουν πιέσεις

Ηνωμένο Βασίλειο: Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν σημειώσει απότομη άνοδο και η χώρα παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη σε ενεργειακούς κλυδωνισμούς, υψηλούς φόρους και επίμονες πιέσεις στο κόστος διαβίωσης.

Ιαπωνία: Η Ιαπωνία είναι η πιο βαριά χρεωμένη μεγάλη πλούσια χώρα στον κόσμο. Μετά από δεκαετίες αποπληθωρισμού, αντιμετωπίζει πλέον αυξανόμενο πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια, τα οποία καθιστούν τις τεράστιες δανειακές της υποχρεώσεις όλο και πιο δαπανηρές.

Ηνωμένες Πολιτείες: Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συσσωρεύουν ένα εθνικό χρέος ρεκόρ, με κριτικούς και αγορές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Η εξαίρεση της δημοσιονομικής σύνεσης

Αντίθετα, χώρες όπως η Γερμανία, ο Καναδάς, η Ελβετία και οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση. Η δημοσιονομική σύνεση που επέδειξαν στο παρελθόν έχει αποδώσει καρπούς, καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται παγκοσμίως.

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