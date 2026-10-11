Ποια από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη βρίσκεται στην πιο δεινή οικονομική θέση

Τι αναφέρει άρθρο ανάλυση του Economist 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ποια από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη βρίσκεται στην πιο δεινή οικονομική θέση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Γαλλία βρίσκεται στην πιο δύσκολη δημοσιονομική θέση μεταξύ των μεγάλων πλούσιων χωρών λόγω υψηλού χρέους και περιορισμένου δημοσιονομικού περιθωρίου.
  • Οι επενδυτές αυξάνουν τις αποδόσεις των ομολόγων σε χώρες με υψηλό χρέος, αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων και περιορίζοντας τις δημόσιες δαπάνες.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρές οικονομικές πιέσεις λόγω ενεργειακών κρίσεων, αυξημένου πληθωρισμού και μεγάλου χρέους.
  • Η Ιαπωνία είναι η πιο χρεωμένη μεγάλη πλούσια χώρα και αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος δανεισμού μετά από δεκαετίες αποπληθωρισμού.
  • Χώρες όπως η Γερμανία, ο Καναδάς, η Ελβετία και οι σκανδιναβικές χώρες απολαμβάνουν καλύτερη οικονομική θέση χάρη στη δημοσιονομική σύνεση που επέδειξαν στο παρελθόν.
Snapshot powered by AI

Ποια από τις πλούσιες χώρες βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση αναφορικά με τα οικονομικά της;

Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές τιμωρούν τις χώρες του πλούσιου κόσμου για το υψηλό χρέος, τον πληθωρισμό και τις λαϊκιστικές πολιτικές

Σύμφωνα με πρόσφατες οικονομικές εκτιμήσεις του The Economist, η Γαλλία κατατάσσεται ως η μεγάλη πλούσια χώρα με τη μεγαλύτερη δημοσιονομική πίεση ή, όπως λέγεται, «στην πιο δύσκολη θέση», ακολουθούμενη από κοντά από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιατί η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας

Ελάχιστο περιθώριο αντίδρασης: Η Γαλλία διαθέτει ελάχιστο δημοσιονομικό περιθώριο για να διαχειριστεί το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πριν περιοριστούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Πίεση στην αγορά ομολόγων: Οι επενδυτές τιμωρούν τις οικονομίες με υψηλό χρέος, οδηγώντας σε άνοδο τις αποδόσεις των ομολόγων και αυξάνοντας το μερίδιο των φορολογικών εσόδων που πρέπει να διατεθεί για την πληρωμή τόκων αντί για τη δημόσια πρόνοια.

Άλλες πλούσιες χώρες που αντιμετωπίζουν πιέσεις

Ηνωμένο Βασίλειο: Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν σημειώσει απότομη άνοδο και η χώρα παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη σε ενεργειακούς κλυδωνισμούς, υψηλούς φόρους και επίμονες πιέσεις στο κόστος διαβίωσης.

Ιαπωνία: Η Ιαπωνία είναι η πιο βαριά χρεωμένη μεγάλη πλούσια χώρα στον κόσμο. Μετά από δεκαετίες αποπληθωρισμού, αντιμετωπίζει πλέον αυξανόμενο πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια, τα οποία καθιστούν τις τεράστιες δανειακές της υποχρεώσεις όλο και πιο δαπανηρές.

Ηνωμένες Πολιτείες: Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συσσωρεύουν ένα εθνικό χρέος ρεκόρ, με κριτικούς και αγορές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Η εξαίρεση της δημοσιονομικής σύνεσης

Αντίθετα, χώρες όπως η Γερμανία, ο Καναδάς, η Ελβετία και οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση. Η δημοσιονομική σύνεση που επέδειξαν στο παρελθόν έχει αποδώσει καρπούς, καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται παγκοσμίως.

https://www.instagram.com/p/DeTgIxkkelk/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05LIFESTYLE

Οι πρώτοι νικητές της σεζόν - Ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε νέοι Έλληνες επιστήμονες διακρίθηκαν στην Ευρώπη- Δύο βραβεία στον Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Eπιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα πολύ γνωστό μικρόβιο έχει την ικανότητα να μειώνει τη χοληστερόλη

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άνδρας νεκρός από πυροβολισμούς - Εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες στο σημείο

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δίνουν συμβουλές στους άνδρες της Gen Z να σταματήσουν να πλένονται;⁠⁠ Η μόδα του «pheromone maxxing»

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φεστιβάλ Αυγής-Κόκκινου: Μήνυμα για διάλογο από Αρβανίτη, Σπίρτζη, Καρχιμάκη, Αναγνωστοπούλου

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη βρίσκεται στην πιο δεινή οικονομική θέση

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθημερινή μάχη επιβίωσης δίνει ο φούρνος της γειτονιάς: 1500 λουκέτα στην τριετία - Τι ψωμί θα τρώμε σε λίγα χρόνια;

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα ήθελε ειρήνη» - «Καιρός η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο» - Σφοδρή σύγκρουση με Ζελένσκι για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για το ντίζελ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος - «Πάω να πάρω 10 χιλιάρικα και έρχομαι μανάρι μου»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν και Κέιτ Μίλερ: Το σπίτι τους σε στρατιωτική βάση οργανώνει τα πιο θρυλικά πάρτι για την κυβέρνηση Τραμπ - Σεφ, ζωολογικός κήπος και ιαπωνική κουζίνα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Έφηβοι: Το επάγγελμα του influencer θέλει να ακολουθήσει 1 στους 4 νέους -Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ

06:15ΥΓΕΙΑ

Γρίπη: Τι να προσέξουμε - Οδηγός για τη φετινή περίοδο - Συστάσεις και διαθέσιμα εμβόλια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Οκτωβρίου

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Η CENTCOM εξουδετέρωσε με πλήγμα ακριβείας εμπορικό πλοίο που έσπασε τον αποκλεισμό του Ιράν

05:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε ο Μάρκο Ρούμπιο

04:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχου κάθε ταμείου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι νοτιοανατολικά του Ριάντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα σε αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια: Νεκρός ο ένας, σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άνδρας νεκρός από πυροβολισμούς - Εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες στο σημείο

18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη βρίσκεται στην πιο δεινή οικονομική θέση

22:53LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ που τον επισκέφτηκαν για εκκρεμότητες 850.000 ευρώ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Ερευνητές θα λύσουν το μυστήριο με την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος - «Πάω να πάρω 10 χιλιάρικα και έρχομαι μανάρι μου»

01:39ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: 12 οι νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πάνω από 300 τραυματίες

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν και Κέιτ Μίλερ: Το σπίτι τους σε στρατιωτική βάση οργανώνει τα πιο θρυλικά πάρτι για την κυβέρνηση Τραμπ - Σεφ, ζωολογικός κήπος και ιαπωνική κουζίνα

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθημερινή μάχη επιβίωσης δίνει ο φούρνος της γειτονιάς: 1500 λουκέτα στην τριετία - Τι ψωμί θα τρώμε σε λίγα χρόνια;

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε φέτος ποσότητες ρεκόρ ρωσικού φυσικού αερίου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

15:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και μέχρι πότε θα διαρκέσουν

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θηβών: Η οικογενειακή τραγωδία της 24χρονης Φιόρης - Είχε χάσει και τον 18χρονο εξάδελφό της σε τροχαίο

16:06ΕΘΝΙΚΑ

Ηλεκτρικό καλώδιο - Χουριέτ: Αποκλιμάκωση ότι η επίβλεψη μεταβιβάστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα ήθελε ειρήνη» - «Καιρός η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο» - Σφοδρή σύγκρουση με Ζελένσκι για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για το ντίζελ

18:16LIFESTYLE

ΜακΓκάιβερ: Πώς ζει σήμερα - Τι λέει στα 76 του για την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ