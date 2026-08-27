Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επανέφεραν την πρόταση για αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας

Snapshot Η Πολωνία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σουηδία πιέζουν για την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας.

Περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν παγώσει στην ΕΕ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αρχική πρόταση αξιοποίησης αυτών των κεφαλαίων εγκαταλείφθηκε τον Δεκέμβριο, με την ΕΕ να επιλέγει δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για βοήθεια στην Ουκρανία.

Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, ειδικά στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται το 90% των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι τέσσερις χώρες ζητούν επανεξέταση του θέματος για να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας και να μειωθεί το οικονομικό βάρος για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Snapshot powered by AI

Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, ασκούν πίεση, σε μια κοινή επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να ενισχυθεί η οικονομική στήριξη στην Ουκρανία.

Κάποια στιγμή που είχε αναφερθεί αυτή η ιδέα, είχε εντέλει εγκαταλειφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, με τους 27 να επιλέγουν τελικά το σχέδιο ενός δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για να προσφέρουν βοήθεια στην Ουκρανία με την εγγύηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν δεσμευτεί στην ΕΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδίως στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται το 90% αυτών των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Euroclear.

«Έχουμε πλήρη επίγνωση πως αυτό το ζήτημα είναι περίπλοκο και εμείς πρέπει να βρούμε λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα έννομα συμφέροντα», τονίζεται στην επιστολή. Όμως, προσθέτουν αυτές οι χώρες, η Ρωσία δεν ακολουθεί τον δρόμο της διαπραγμάτευσης και η Ουκρανία έχει ανάγκη από περαιτέρω χρηματοδότηση «σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο».

Υπό αυτές τις συνθήκες, «πιστεύουμε πως είναι καιρός να επανεξετάσουμε το θέμα ώστε να μάθουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας», τονίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών αυτών των τεσσάρων χωρών, σε μια επιστολή που απευθύνεται κυρίως στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Αξιοποιώντας αυτά τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, «η ΕΕ διασφαλίζει πως η Ρωσία πληρώνει χωρίς καθυστέρηση για τις καταστροφές που προκάλεσε στην Ουκρανία, μειώνοντας το βάρος για τους φορολογούμενους μας», τονίζουν αυτά τα υπουργεία.