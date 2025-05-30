Αυτά είναι τα 426 σχολεία που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη

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Αυτά είναι τα 426 σχολεία που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»
INTIME.
ΠΑΙΔΕΙΑ
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Υπεγράφη σήμερα (30/05) η δεύτερη σύμβαση για το πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», από τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως εντολοδόχο των τεσσάρων δωρητριών Τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από τη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που αφορά παρεμβάσεις σε 426 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα:

– Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: 28

– Αττικής: 102

– Βορείου Αιγαίου: 10

– Δυτικής Ελλάδος: 31

– Δυτικής Μακεδονίας: 12

– Ηπείρου: 17

– Θεσσαλίας: 24

– Ιονίων Νήσων: 11

– Κεντρικής Μακεδονίας: 78

– Κρήτης: 33

– Νοτίου Αιγαίου: 17

– Πελοποννήσου: 34

– Στερεάς Ελλάδος: 29

Οι παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

– Ανακαίνιση χώρων υγιεινής & δημιουργία προσβάσιμων W.C. για ΑμεΑ.

– Επισκευές ραμπών ΑμεΑ.

– Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί.

– Βελτιώσεις στον αύλειο χώρο, με γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία

Ο σχεδιασμός του προγράμματος εξασφάλισε την ένταξη τουλάχιστον μίας σχολικής μονάδας ανά Δήμο, δίνοντας προτεραιότητα σε:

– Ειδικά σχολεία.

– Μονάδες σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές.

– Σχολεία σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Οι εργασίες προβλέπεται να αρχίσουν στις 15 Ιουνίου, με στόχο, το μεγαλύτερο μέρος αυτών να έχει ολοκληρωθεί έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ώστε τα σχολεία να είναι λειτουργικά.

Η πλήρης λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

28

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ " ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ "

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ

ΕΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΥΦΑΝΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

102

10ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

115ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

165ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

49ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

85ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ(ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 6ο)

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ"

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

2o ΛΥΚΕΙΟ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 20ο Δημοτικό ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

2ο-7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ"

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1ο-2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΥΛΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

6ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ. ΑΝΑΠ. ΑΙΓΑΛΕΩ

11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-11ο ΔΗΜ. ΣΧ.-51ο ΝΗΠ.

16o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ζωρζ Σαρή"

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ(19o ΝΗΠ. - 16 ΔΗΜ. ΣΧ.)

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑΔΑ

ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

31

1o KAI 2o ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (18ο – 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

61o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΡΙΟΛΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ)

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ "ΠΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ"

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12

10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

17

ΕΕΕΕΚ ΑΡΤΑΣ

1ο - 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ

23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΕΛ ΠΕΔΙΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

24

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

11

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΑΣ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

78

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΓΑΛΑΚΕΙΑ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΕΙΟ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ "ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ"

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 40ο ΔΗΜ. ΣΧ. - ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.

50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-"ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ"

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΡΧΕΛΑΟΣ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ-"ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ"

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ "ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ"

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ, ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ,ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ, Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

33

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ, ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ

ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2ο ΔΗΜΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1o EΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΣΗΤΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΘΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ

2ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΥΣΩΝ, ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΕΜΕ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

17

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ - ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ, ΡΟΔΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΊΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΝΑΞΟΥ

ΕΠΑ.Λ. ΑΝΔΡΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΪΡΗΣ

ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ, ΘΗΡΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

34

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ*

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΧΤΙΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΑΣ-ΒΡΥΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ*

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΚΙΟΥ

ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΜΙΣΤΡΙΩΤΕΙΟ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ

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1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ"

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

29

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

426

Σχόλια

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