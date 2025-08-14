Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2025- 2026

Πότε επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές, μετά τις θερινές διακοπές

Newsbomb

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2025- 2026
In Time/Aρχείου
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης να επιστρέψουν στα θρανία, από τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Η σχολική χρονιά, έχει καθιερωθεί να ξεκινάει στις 11 κάθε Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου η ημερομηνία συμπίπτει με σαββατοκύριακο ή αργία, οπότε μετακινείται στην αμέσως πρώτη εργάσιμη.

Κατά συνέπεια, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το πρώτο κουδούνι για τη σχολική περίοδο 2025 - 2026 θα χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, οπότε και σε όλα τα σχολεία θα τελεστεί ο Αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την αμέσως επόμενη την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Φέτος, όπως έγινε γνωστό θα λειτουργήσουν 8 νέα ειδικά σχολεία, και επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην κατεύθυνση της υποστήριξης της πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση προχώρησε στην ίδρυση 8 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ίδρυση επιπλέον δυο τομέων και 6 ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Συγκεκριμένα ιδρύονται τα παρακάτω ειδικά σχολεία:
• ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
• 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
• 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΙΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΔΙΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΔΙΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ:
• ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΚΩ - ΔΙΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:

Οι δυο νέοι τομείς που ιδρύονται: ΤΟΜΕΑΣ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ


Οι έξι νέες ειδικότητες στα ΕΝΕΕΓΥΛ:

• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ΤΟΜΕΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΩΡΩΠΟΥ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του ΤΟΜΕΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ΤΟΜΕΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΡΤΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» του ΤΟΜΕΑ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ» του ΤΟΜΕΑ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΚΙΛΚΙΣ
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του ΤΟΜΕΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΧΑΝΙΩΝ


Tα ειδικά σχολεία προσφέρουν εξειδικευμένο περιβάλλον και προσωπικό (εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικοί νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό) με την κατάλληλη κατάρτιση για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ως εκ τούτου προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τον σκοπό αυτό υπηρετεί επίσης η ίδρυση 3.448 Τμημάτων Ένταξης και στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ.

Με ιδιαίτερη έμφαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία ενισχύεται μαζικά, σε μια προσπάθεια να θεραπευτούν οι διαχρονικές ελλείψεις σε ειδικές δομές εντός Γυμνασίων και Λυκείων.

Εν τω μεταξύ σχεδιάζεται πρόγραμμα για τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία της χώρας με Ηλεκτρικά Σχολικά Λεωφορεία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 1-1: Παράταση στην «OPAP Arena»

22:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τον παρέσυρε το αγροτικό του και σκοτώθηκε

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 0-0 Παράταση

22:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2025- 2026

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά στο 115’ τον έστειλε στα play offs του Europa League!

22:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε τελειώνουν - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 25χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή στις μνήμες του 1999: Τι σημαίνουν τα χρωματιστά σύμβολα στα πυρόπληκτα σπίτια της Πάτρας

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βασιλίσσης Όλγας επανέρχεται στην κυκλοφορία - «Η Αθήνα που θέλουμε», λέει ο Χάρης Δούκας

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δύο προσαγωγές για την πυρκαγιά στην περιοχή Μπάλας

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ

22:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεντρική Μακεδονία: Στη φυλακή αλλοδαπός με καταδίκη 9 ετών για ναρκωτικά, όπλα και πλαστά έγγραφα

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «δεν θα τα βάλει μαζί μου» στην Αλάσκα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: 17 συλλήψεις υπαλλήλων και στελεχών του Δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καταδίκη από ΟΗΕ στο σχέδιο ανέγερσης οικισμού - Αντιβαίνει του διεθνούς δικαίου

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εκτεταμένες ζημιές στην περιμετρική Πατρών προκάλεσε η πυρκαγιά - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τον παρέσυρε το αγροτικό του και σκοτώθηκε

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

21:36LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο πλάι του ο Γιώργος Τσαλίκης - «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή»

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 0-0 Παράταση

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «δεν θα τα βάλει μαζί μου» στην Αλάσκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ