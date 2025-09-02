Σεμινάριο «Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν»: Διδάσκοντας τα Αρχαία Ελληνικά με καινοτόμες μεθόδους

Η «Ελληνική Αγωγή» διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το επιμορφωτικό σεμινάριο «Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν», το οποίο εστιάζει στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με βιωματικές και καινοτόμες μεθόδους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και φιλολόγους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους στην τάξη. Σκοπός του είναι να αναδείξει σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές που χρησιμοποιούν την τέχνη, την τεχνολογία και την ενεργό συμμετοχή, ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό και ουσιαστικό για τους μαθητές του 21ου αιώνα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί:

4-5 Σεπτεμβρίου: στη Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Κολλέγιο).

6-7 Σεπτεμβρίου: στην Αθήνα (στους χώρους της Ελληνικής Αγωγής).

Στο σεμινάριο θα διδάξουν οι καθηγητές:

Mauro Agosto, Pontificia Università Lateranense (Ιταλία)

Gerardo Guzmán, Accademia Vivarium Novum (Ιταλία)

Mario Díaz, Cultura Clàsica (Ισπανία)

Joseph Conlon, Ralston College (ΗΠΑ)

Ευμορφία Καπόλου, Ελληνική Αγωγή

Σοφία Γούλα, Ελληνική Αγωγή

Βίκυ Σακκά, Ελληνική Αγωγή

Γεωργία Πατεράκη, Ελληνική Αγωγή

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία των φορέων:

Ελληνική Αγωγή

Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

PeopleCert

Accademia Vivarium Novum (Ιταλία)

Ralston College (ΗΠΑ)

Cultura Clàsica (Ισπανία)

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη διεθνή πιστοποίηση Αρχαίων Ελληνικών επιπέδων Α1 και Α2 της PeopleCert, προσφέροντας ένα επιπλέον πρακτικό κίνητρο και μια σύγχρονη προοπτική στην εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

