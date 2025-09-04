Σχολεία: Αυτό είναι το όριο απουσιών για φέτος - Στις πόσες θα «μένουν» οι μαθητές

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το όριο απουσιών δεν έχει καθαρά τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Newsbomb

Σχολεία: Αυτό είναι το όριο απουσιών για φέτος - Στις πόσες θα «μένουν» οι μαθητές
EUROKINISSI.
ΠΑΙΔΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το θέμα των απουσιών στα σχολεία επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, προκαλώντας συζητήσεις σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Ο αριθμός των απουσιών που δικαιούται ένας μαθητής χωρίς να κινδυνεύει να χάσει την τάξη του αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη σχολική πρόοδο και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μαθητές μπορούν να απουσιάσουν μέχρι το 10% των συνολικών ωρών κάθε μαθήματος. Για ένα μάθημα με 150 ώρες ετησίως, αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα για περίπου 15 απουσίες χωρίς να υπάρξουν συνέπειες. Αν όμως ξεπεράσουν αυτό το όριο, τότε μπαίνουν σε κίνδυνο οι τελικές τους εξετάσεις, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβουν την τάξη.

Η εφαρμογή του κανόνα δεν είναι πάντα απλή. Πολλοί εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι η καταμέτρηση των απουσιών είναι συχνά πολύπλοκη, ιδιαίτερα σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών ή σε περιπτώσεις όπου απουσίες δικαιολογούνται με ιατρικά πιστοποιητικά ή άλλες βεβαιώσεις. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν στενά τις απουσίες και να ενημερώνουν έγκαιρα τους γονείς, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στο τέλος της χρονιάς.

Οι γονείς από την πλευρά τους εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο να «μείνουν» τα παιδιά τους στην ίδια τάξη εξαιτίας απουσιών, ιδιαίτερα όταν αυτές οφείλονται σε ασθένεια ή έκτακτες οικογενειακές συνθήκες. Πολλοί ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και εξαίρεση περιπτώσεων που κρίνονται σοβαρές, τονίζοντας ότι η τυποποίηση του κανόνα δεν μπορεί να καλύψει κάθε προσωπική κατάσταση.

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το όριο απουσιών δεν έχει καθαρά τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η συχνή απουσία μαθητών από τα μαθήματα οδηγεί σε ελλιπή κατάρτιση, καθυστέρηση στην ύλη και δυσκολία στην προετοιμασία για τις εξετάσεις. Αντίστοιχα, η συστηματική απουσία των καθηγητών επηρεάζει τη συνοχή της διδακτικής διαδικασίας και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες των μαθητών βοηθά στην πρόληψη προβλημάτων. Παράλληλα, οι μαθητές ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τις δικές τους απουσίες και να αναλαμβάνουν ευθύνη για την επίτευξη των στόχων τους.

Σε περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου, οι διευθυντές των σχολείων εφαρμόζουν διαδικασίες που ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις αιτίες των απουσιών. Σε πολλές περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις οι μαθητές μπορεί να μην συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις και να χρειαστεί να επαναλάβουν την τάξη.

Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου για όλα τα σχολεία της χώρας. Στην πλειονότητά τους, οι σχολικές μονάδες δεν θα παρουσιάσουν σημαντικές αλλαγές, με εξαίρεση το ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικού που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Σχολείου.

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, για το σχολικό έτος 2025-26, το ωράριο αποχώρησης των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο διαφοροποιείται ως εξής:

οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν στις 14:55, με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

στις 15:50, με το πέρας της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

ή στις 17:30, με τη λήξη ολόκληρου του προγράμματος.

Η νέα ρύθμιση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους γονείς και τους μαθητές, επιτρέποντας την αποχώρηση σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους, ενώ διατηρεί τον βασικό στόχο του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Σχολείου: την ποιοτική και ασφαλή παραμονή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον μετά τη λήξη του βασικού ωραρίου.

Με το χτύπημα του κουδουνιού στις 11 Σεπτεμβρίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα θρανία, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας σχολικής περιόδου γεμάτης μάθηση και δραστηριότητες.

Νέο μάθημα στα Δημοτικά

Μια νέα, πράσινη εκπαιδευτική καινοτομία έρχεται από τον Δεκέμβριο σε 4.384 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Πρόκειται για τη δράση «Λαχανόκηποι στα Σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα, συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», η οποία κάνει επίσημη έναρξη στις 20 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύει να εισαγάγει τους μικρούς μαθητές στη βιωματική μάθηση μέσα από την ενασχόληση με την καλλιέργεια λαχανικών και βοτάνων, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την οικολογική ευαισθητοποίηση και τη συνεργατική εκπαίδευση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων με χώμα, παρτέρια, θερμοκήπια, εργαλεία, ποτιστήρια και σπόρους.

  • Καλλιέργεια λαχανικών και αρωματικών φυτών με οικολογικές και βιολογικές μεθόδους.

  • Καθημερινή φροντίδα των φυτών από τους ίδιους τους μαθητές και μαθήτριες.

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, ομαδικότητας, οικολογικής συνείδησης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική και δημιουργική σκέψη, στην κατανόηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην ενεργό συμβολή στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η φύση ως εργαλείο μάθησης

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, οι σχολικοί λαχανόκηποι ενισχύουν τη σύνδεση των παιδιών με τη φύση και την καθημερινή ζωή, ενώ προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για βιωματική μάθηση γύρω από τη διατροφή, την οικολογική γεωργία και τη σημασία της αειφορίας.

Μέσα από την παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτών, οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αξία της φροντίδας, της υπομονής και της υπευθυνότητας, καλλιεργώντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας – «Αν πάω θα με πυροβολήσουν»!

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεξίωση για τους «γκουρου» της Big Tech στον Κήπο των Ρόδων - Μεγάλος απών ο πρώην «κολλητός» του Έλον Μασκ

11:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ισπανία - Ελλάδα και τα προκριματικά του Μουντιάλ

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ακρόπολη: Μυστήριο με το μωρό 30 ημερών που βρέθηκε σε καλάθι σούπερ μάρκετ - Υπό κράτηση η μητέρα του

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπρόβνικ που έγινε διάσημο από το Game of Thrones και στενάζει από τον υπερτουρισμό τα αλλάζει όλα: Πλαφόν στα κρουαζιερόπλοια, επίσκεψη στα τείχη μόνο με προκράτηση από το 2026

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αυτό είναι το όριο απουσιών για φέτος - Στις πόσες θα «μένουν» οι μαθητές

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ - Προχωρούν οι παρεμβάσεις με βάση το μοντέλο Πάτρας-Πύργου για μείωση των τροχαίων

10:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισπανία: Αυτοί «σφυρίζουν» στον τελικό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen: Αλλαγή ονομάτων - Το νέο μικρό ηλεκτρικό θα λέγεται ID. Polo!

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Kιάτο: Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση με αγροτικό

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Όταν το Bloomberg λέει ότι πετύχαμε σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής... είναι απλώς Τέταρτη!

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει: «Επικοινωνώ με τον νεκρό σύζυγό μου» – Η ιστορία που συγκλονίζει

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στην Παλαιχώρα - Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Γιώργος Σταμούλος

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Ενρίκο Μασίας: Απαγορεύθηκε συναυλία του στην Τουρκία λόγω των φιλοϊσραηλινών του απόψεων

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Έρνεστ Χέμινγουεϊ: Πέθανε ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ σε ηλικία 97 ετών - Ήταν το τελευταίο παιδί του γνωστού συγγραφέα

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

10:33WHAT THE FACT

Οι μυστηριώδεις «μπάλες του Ποσειδώνα» στις ακτές της Μεσογείου και η μάχη με τα πλαστικά

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Θρίλερ με την ταυτοποίηση των θυμάτων στο τελεφερίκ Γκλόρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Χάος μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια - «Yπάρχουν παιδιά εκεί κάτω»

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Kιάτο: Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση με αγροτικό

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στις διαθήκες - Καταργούνται τελικά ή όχι οι ιδιόγραφες;

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεϊμάρ: Επιχειρηματίας από τη Βραζιλία του άφησε περιουσία 1 δισ. ευρώ - Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στη ζωή τους

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αυτό είναι το όριο απουσιών για φέτος - Στις πόσες θα «μένουν» οι μαθητές

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Θρίλερ με την ταυτοποίηση των θυμάτων στο τελεφερίκ Γκλόρια

07:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή με το νεογέννητο μωρό της - Τα πρώτα λόγια του συζύγου της

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι άλγες που κρατούσαν χαμηλά τη θερμοκρασία του πλανήτη εξαφανίστηκαν μετά από 14.000 χρόνια

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει: «Επικοινωνώ με τον νεκρό σύζυγό μου» – Η ιστορία που συγκλονίζει

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» φόρων για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και οικογένειες με παιδιά - «Κλείδωσαν» τα μέτρα της ΔΕΘ

09:24ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ